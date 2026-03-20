Arbetsterapeut
Eksjö Bra Liv
Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och bidra till bästa möjliga hälsa för invånarna? Då är det dig vi söker som arbetsterapeut på Bra Liv Eksjö vårdcentral!
Rollen som arbetsterapeut
Ditt ansvarsområde är relaterat till alla de vardagliga aktiviteter som människor gör, men också till de aktiviteter som av olika anledningar är svåra att utföra. Som arbetsterapeut på vårdcentral får du arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter på mottagning såsom handrehabilitering, vardagsrevidering, kognitiva bedömningar och aktivitetsbedömningar. Behandlingar sker i form av enskilda patientmöten. Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer även att vara att utföra hälsosamtal. Därför är det viktigt för oss att du är van att hålla hälsosamtal.
Arbetsuppgifterna kräver att du tar egna initiativ och kan planera och genomföra arbetet självständigt. Samtidigt behöver du samarbeta väl med dina kollegor, och ha ett gott bemötande gentemot alla du möter i din roll. Du behöver också vara flexibel för att lätt kunna anpassa dig till ändrade omständigheter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid 100% med start enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Vårdcentralerna Bra Liv är den regionsdrivna primärvården i Jönköpings län och består av 33 vårdcentraler. Vår målsättning är "En bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet. Vårdcentralen består av en centralt belägen verksamhet i Eksjö centrum, en filial i Kvarnarp och en filial i Mariannelund.
På Eksjö vårdcentral är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter, unga, gamla, friska och sjuka, den bästa vård vi kan ge. Vi tror på individens ansvar för en välmående arbetsgrupp och med mycket skratt och humor har vi bra verktyg för en god social arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga. Vi erbjuder våra invånare första linjens vård, förebyggande insatser och rehabilitering. Vi uppmuntrar till nytänkande och strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet utifrån de behov som vår befolkning har.
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel!
Som medarbetare inom Bra Liv gör du skillnad för många - på riktigt. Genom att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. Målsättningen hos oss är att varje patient ska lämna oss med känslan av att ha blivit sedd, lyssnad på och professionellt behandlad med en tydlig medvetenhet om vad nästa steg är. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet. Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel. För oss väger en positiv attityd till dina kollegor och ditt arbete tungt också!
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på vårdcentralerna Bra Liv https://www.rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut eller har vad arbetsgivaren anser likvärdig utbildning relevant för tjänsten och som vill ha ett varierande arbete!
Har du erfarenhet av primärvård och erfarenhet av hälsosamtal så är det något vi värderar som meriterande för tjänsten. Vi ser det även som meriterande om du har REDO utbildning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig:
• En individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet för att känna trygghet
• Individuell kompetensutveckling
• En bra, härlig, kompetent och engagerad personalgrupp där du får god handledning
• Ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik
• Ett arbete som är både självständigt och tvärprofessionellt
Vi arbetar hela tiden med förbättringar och utveckling av verksamheten. Bra Liv erbjuder handledning, nätverksträffar och kompetensutveckling.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor vänligen kontakta enhetschef Mia Hillström,
telefon 010-243 59 03
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 10 april, urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
