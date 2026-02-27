Arbetsterapeut
2026-02-27
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i ett professionellt team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabassistent som ansvarar för ett geografiskt område. I arbetet ingår bland annat att göra funktions-och aktivitetsbedömningar av patienter, utföra arbetsterapeutiska behandlingar, förskrivning av hjälpmedel, handledning av personal samt intygsskrivning vid bostadsanpassningar.
Arbetet bedrivs både i eget boende och på vård- och omsorgsboende. I vårt uppdrag ingår även personer med psykiatrisk diagnos samt personer inskrivna enligt LSS.
Vi kan erbjuda dig en arbetsplats där du har möjlighet att kontinuerligt utvecklas i ditt yrke. Du har även möjlighet till flexibla arbetstider. Vi arbetar aktivt med en god lönebild och möjlighet till en flexibel arbetsplats.Kvalifikationer
Du är legitimerad arbetsterapeut.
Arbetet ställer krav på förmåga till självständigt arbete, flexibilitet och god kommunikations- och samarbetsförmåga, samt god pedagogisk kompetens. Vi ser det som meriterande om du har arbetslivserfarenhet, men det är inget krav.
Vi erbjuder en individuell introduktionsplan där upplägget och tiden anpassas utifrån önskemål och tidigare erfarenheter.
Vi har ett gott arbetsklimat med härliga kollegor som hjälps åt och stöttar varandra. Vi har goda påverkansmöjligheter kring hur vårt arbete bedrivs och arbetar med frihet under ansvar. Vi sitter nära enhetschef och har MAS/MAR knutet till vår verksamhet.
Körkort för tjänsten krävs.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Erfarenhet är önskvärt.
Dina personuppgifter kommer att användas inom Svenljunga kommun och av personer som arbetar med rekrytering. Det är den nämnd som står för rekryteringen som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Vill du veta vem det är som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter kan du kontakta oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att de ska användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden är samtycke för att kunna administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. De uppgifter som kommer att lagras och sparas med anledning av överklagande förfarandet är uppgifter du själv angett, ditt CV, ditt personliga brev samt eventuell övrig information som du anger till oss. Vi gallrar dina uppgifter efter 2 år.
Har du synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du anser att de står i strid med dataskyddsregelverken bör du informera oss snarast. Detta kan du göra genom att ta kontakt med oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00 eller vårt dataskyddsombud. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se
).
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du vill läsa mer om dina rättigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa det på vår webbplats. https://svenljunga.se/ovrigt/om-personuppgifter
