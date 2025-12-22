Arbetsterapeut
Bra Liv Sävsjö/ Vrigstad vårdcentral
Vi söker nu en ny medarbetare till vårt team.
Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och bidra till bästa möjliga hälsa för invånarna?
Då är det dig vi söker till tjänsten som arbetsterapeut på Bra Liv Sävsjö vårdcentral och Vrigstad vårdcentralsfilial.
Rollen som arbetsterapeut
Som arbetsterapeut i vårt team arbetar du med sedvanliga arbetsterapeutsuppgifter som exempelvis utredning och uppföljning hos patienter med kognitiv svikt och handrehabilitering. Du tar även hand om patienter med allt från lättare trauman och överbelastningsskador till kronisk smärta.
Du möter även patienter med psykisk ohälsa som har utmaningar med aktivitetsbalans och stresshantering. I ditt arbete ingår också att genomföra demensbedömningar samt leda eller delta i gruppverksamheter.
Hos oss jobbar 2 arbetsterapeuter och vi har ett nära samarbete mellan olika yrkeskategorier på vårdcentralen för att tillsammans säkerställa bästa möjliga vård för våra patienter.
Tjänsten är tillsvidare på heltid 100% med start enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
På Bra Liv Sävsjö/ Vrigstad vårdcentral arbetar en erfaren och kunnig medarbetargrupp, som ger våra patienter god kontinuitet och gott bemötande vilket leder till goda resultat. Vårdcentralen har cirka 11 400 listade patienter, 55 medarbetare och ingår i Vårdcentralerna Bra Liv. Vår gemensamma målsättning är "en bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet.
Vårdcentralen är belägen på det småländska höglandet.
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar.
Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel! Som medarbetare inom Bra Liv gör du skillnad för många - på riktigt. Genom att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. Målsättningen hos oss är att varje patient ska lämna oss med känslan av att ha blivit sedd, lyssnad på och professionellt behandlad med en tydlig medvetenhet om vad nästa steg är.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på vårdcentralerna Bra Liv
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som vill ha ett varierande arbete!
Vi ser det som meriterande om du har:
• erfarenhet av primärvård
• grundutbildning i handrehabilitering
• erfarenhet av arbete med aktivitetsstruktur och aktivitetsbalans
• utbildning eller erfarenhet av arbete med smärta/stresshantering,
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du:
• En bra, härlig och kompetent personalgrupp där du får god handledning
• En individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet för att känna trygghet
• Individuell kompetensutveckling
• Ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik
• Ett arbete som är både självständigt och tvärprofessionellt
• En god och fin arbetsmiljö
På Bra Liv Sävsjö vårdcentral och Vrigstad vårdcentralsfilial hjälps vi åt och har roligt tillsammans!
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Lise- Lotte Lagerqvist, telefon: 010- 24 38 607
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 26 december 2025, urval och intervjuer sker löpande.
Vill du anta utmaningen och vara med i utvecklingen av vårdcentralen? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
