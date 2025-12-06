Arbetsterapeut
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Habilitering är specialiserad hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi ger hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje individs unika behov och förutsättningar, och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.Publiceringsdatum2025-12-06Beskrivning
I december 2025 öppnar en ny mottagning inom barn och ungdomshabiliteringen i Göteborgsområdet; Habiliteringen Gamlestaden.
Vi har flyttat in i nyrenoverade lokaler belägna precis vid spårvagnshållplats SKF. Efter en omorganisation kommer vi nu ha inriktning mot barn och ungdomar med varaktiga rörelsenedsättningar. Upptagningsområdet kommer att vara Hisingen och nordöstra Göteborg samt Öckerö, Kungälv, Ale, Stenungsund och Tjörns kommuner.
Nu söker vi dig som vill arbeta, vara med och utveckla men också själv utvecklas med oss. Vi erbjuder dig en arbetsplats med gott samarbete och hög kompetens. Du kommer att arbeta i tvärprofessionellt team och ha ett nära samarbete med övriga teammedlemmar. Idag har vi 3 team bestående av bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, logopeder, specialpedagoger, kuratorer, psykologer, sjuksköterska, läkare samt dietist. Är du en person som gillar utmaningar och utvecklingsarbete med patienten i fokus, så sök till oss.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut i Gamlestaden får du möjlighet att använda hela din kompetens och även bredda den. Vår verksamhet riktar sig till barn och ungdomar med varaktiga funktionsnedsättningar med i huvudsak rörelsehinder.
Som arbetsterapeut kartlägger du patienternas förmågor och aktivitetsnivå, planerar behandlande insatser, inklusive hjälpmedelshantering och genomför dem tillsammans med patient, vårdnadshavare eller andra i patientens nätverk. Insatser ges både individuellt och i grupp och arbetssättet är till stor del konsultativt. Arbetet sker i verksamhetens lokaler, vid behov i patientens närmiljö och när det är möjligt erbjuder vi digitala vårdmöten. Att samverka med andra vårdgivare och myndigheter ingår också i dina arbetsuppgifter.
Arbetet är variationsrikt. Du erbjuds en introduktionsperiod och en mentor. Barn och ungdomshabiliteringen har ett gott samarbete inom regionen och när behov uppstår hjälper vi varandra mellan enheterna.Kvalifikationer
Du är legitimerad arbetsterapeut.
Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt erfarenhet av arbete inom habilitering är är önskvärt. Du behöver vara flexibel, ansvarsfull och tycka om problemlösning. Du är trygg i din yrkesroll och trivs med såväl självständigt arbete som att samarbeta med kollegor från olika professioner. Ett gott bemötande gentemot patienter och kollegor är en självklarhet för oss och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Då arbetet medför resor i tjänsten är B-körkort önskvärt. Övrig information
Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
I Habilitering & Hälsas anställningsförmåner ingår bland annat avtalspension, löneväxling, avtalsförsäkring, fri öppen hälso- och sjukvård och friskvårdsbidrag. Du kan läsa mer om Habiliteringen på vår hemsida http://www.vgregion.se/hoh
Intervjuer kommer att hållas 12 och 13 januari.
Välkommen med din ansökan!
Habilitering Gamlestaden är en mottagning som ger vård och stöd till barn och ungdomar upp till 18 år med rörelsenedsättning. Här arbetar cirka 50 medarbetare i tvärprofessionella team med bred kompetens och stort engagemang. Habiliteringens mottagningar i Göteborg ses som en gemensam habilitering med stark samverkan mellan mottagningarna. Vi delar kunskap, utvecklar arbetssätt tillsammans och strävar efter att erbjuda en likvärdig och högkvalitativ vård. Tillsammans bygger vi framtidens habilitering - med patientens behov i centrum.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
