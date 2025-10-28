Arbetsterapeut
Strömstads kommun, Kommunal Hälso- och Sjukvård / Sjukgymnastjobb / Strömstad Visa alla sjukgymnastjobb i Strömstad
2025-10-28
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömstads kommun, Kommunal Hälso- och Sjukvård i Strömstad
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Inom Socialförvaltningen arbetar vi tillsammans för att de vi är till för ska ges möjlighet att leva ett bra liv utifrån sina unika förutsättningar. Varje dag skapar vi mening i vardagen, ger stöd där det behövs och tar ansvar för att skapa trygghet och ett gott liv hela livet.Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut i Strömstads kommuns kommunala primärvård blir du en viktig del av ett engagerat och kompetent team som arbetar för att skapa förutsättningar för ett självständigt och meningsfullt liv för våra patienter. Hos oss arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter och hjälpmedelstekniker.
Tillsammans med patienten och teamet sätter du mål och planerar åtgärder som gör verklig skillnad i vardagen. Du arbetar med rehabilitering för personer inskrivna i den kommunala primärvården i ordinärt boende, på särskilt boende, korttidsenhet samt inom habilitering på basnivå. Ditt uppdrag omfattar bedömningar av aktivitetsförmåga, planering av insatser och träning, samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel utifrån individens behov.
Du får ett stimulerande och flexibelt arbete med stort eget ansvar och möjlighet att påverka din arbetsdag. Genom handledning och utbildningsinsatser delar du din kompetens och bidrar till att höja kunskapsnivån inom hela verksamheten.
Vi arbetar även i ett vårdplaneringsteam som samverkar vid utskrivningar från sjukhus och korttidsenhet för att skapa trygga övergångar i vårdkedjan.
Arbetsplatsen tillämpar flextidsavtal, vilket möjliggör god balans mellan arbete och fritid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som vill vara med och göra skillnad i människors vardag. Har du erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård är det meriterande, men vi välkomnar också dig som är nyexaminerad eller har erfarenheter från andra områden vi tror på potential och utveckling!
Du är en person som trivs med att ta eget ansvar, planera och strukturera din arbetsdag och som samtidigt har förmågan att vara flexibel när nya situationer uppstår. Du har lätt för att prioritera och finner energi i att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i teamet.
Eftersom du möter människor i många olika livssituationer är det viktigt att du har ett empatiskt och professionellt bemötande och kan anpassa din kommunikation efter individ och situation. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
B-körkort är en förutsättning i arbetet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, engagemang och vilja att bidra till ett gott arbetsklimat.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286708/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405) Arbetsplats
Strömstads kommun, Kommunal Hälso- och Sjukvård Kontakt
Enhetschef
Annika Unger annika.unger@stromstad.se 0526-19654 Jobbnummer
9578540