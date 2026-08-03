Arbetsmarknadskonsulenter
Linköpings kommun / Personaltjänstemannajobb / Linköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Linköping
2026-08-03
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Tjänsten är placerad inom Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi stärker möjligheterna för Linköpingsbor som är beroende av ekonomiskt bistånd, att bli självförsörjande och självständiga. Vi bidrar också med kompetensförsörjning till Linköpings kommun och näringsliv.
Vill du vara med och förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Vi söker nu två arbetsmarknadskonsulenter till enhet 4 med spännande uppdrag inom vår verksamhet för Arbetsliv och försörjning.
Som arbetsmarknadskonsulent arbetar du huvudsakligen operativt med deltagare i olika arbetsmarknadsinsatser. Vi har ett coachande förhållningssätt och använder motiverande samtal med målet att deltagaren ska nå självförsörjning genom studier eller arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att både självständigt och tillsammans med kollegor möta deltagarna på individ- och gruppnivå för att stötta dem på sin resa mot egen försörjning.
Deltagarna får vägledning genom arbetsförberedande gruppaktiviteter, individuellt stöd kring jobbsökande och arbetsmarknad, eller via praktik och arbetsmarknadsanställningar. Arbetet innebär många kontaktytor – såväl internt med deltagare och kollegor som externt med andra kommunala aktörer, Arbetsförmedlingen och privata aktörer.
Vidare ansvarar du för att syfte och målsättning med insatsen är väl förankrad hos både deltagaren och den mottagande verksamheten. Du hanterar även tillhörande administration och uppföljning, samordnar informationsträffar samt är delaktig i att utveckla våra gemensamma processer och rutiner.
Din arbetsplats
Arbetsliv och försörjning tillhör Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. Förvaltningen har ett särskilt ansvar för arbetsmarknadsområdet, där huvuduppdraget är att inkludera medborgare med försörjningsstöd som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Inom området ingår också strategiskt och strukturellt arbete för en snabbare integration av utsatta grupper.
Målet för vårt uppdrag är att så många som möjligt ska nå självförsörjning genom arbete eller studier. Via praktik, arbetsmarknadsanställningar och utbildning bidrar kommunen dessutom till både sin egen och näringslivets lokala kompetensförsörjning.
Vi sitter i trevliga lokaler belägna i centrala Linköping. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag, och vi tillämpar flextidsavtal.
Du som söker
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleexamen inom arbetsmarknadsområdet, samhälls- och beteendevetenskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Tjänsten förutsätter att du har tidigare erfarenhet samt kunskap om arbete som inneburit att coacha människor i behov av stöd och stöttning. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med försörjningsstöd och/eller arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Har du dessutom erfarenhet av att bemöta och arbeta med individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa, eller har arbetat med MI som samtalsmetod, är det meriterande.
Rollen kräver goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana samt dokumentationsvana eftersom skriftlig hantering och dagliga kontakter ingår i arbetet. Det är meriterande om du tidigare har arbetat i verksamhetssystemet Lifecare samt om du har B-körkort.
För att lyckas i rollen tar du ansvar, strukturerar och planerar ditt arbete på ett effektivt och självständigt sätt. Du hanterar komplexa frågor på ett bra sätt och har en god förståelse för hur individen tar till sig kunskap, vilket gör att du enkelt anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren. Vidare trivs du med att samarbeta med andra människor och har en förmåga att sätta dig in i andras perspektiv eller situation utan att förlora ditt eget professionella förhållningssätt. Slutligen värdesätter du olikheter och har en naturlig förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar både en själv och andra i det dagliga mötet.
I denna rekrytering kan vi komma att använda tester som en del av vår bedömning.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 17322
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
581 81 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Enhetschef
Niclas Sjösten Niclas.P.Sjosten@linkoping.se +4613263271 Jobbnummer
10018711