Arbetsmarknadskonsulent till arbetsmarknadsenhet 2
2026-06-01
Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Arbetsmarknad och vuxenutbildning driver fyra Kompetenscenter i Göteborg med det gemensamma målet att stötta arbetssökande till jobb eller studier.
Vi söker nu en arbetsmarknadskonsulent till Kompetenscenter Hisingen.
Våra kompetenscenter arbetar på uppdrag av socialtjänsten med målet att individen ska bli självförsörjande genom arbete eller studier. Verksamhetens deltagare ges stöd både individuellt och i grupp genom motiverande och coachande samtal, studie- och yrkesvägledning, praktik, rustande insatser, jobbsökaraktiviteter och kompetenshöjande utbildningar. Du kommer att arbeta tillsammans med övriga arbetsmarknadskonsulenter, jobbmäklare, arbetsförmedlare och studie- och yrkesvägledare samt arbetsterapeut. Sammanlagt består arbetsgruppen av ca 15 personer. Enheten har en samordnare som i nära samarbete med enhetschef leder och metodhandleder i det dagliga arbetet.
I ditt arbete som arbetsmarknadskonsulent stöttar och motiverar du deltagaren både individuellt och i grupp för att hen skall nå sitt mål. Du arbetar i nära samverkan med Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och våra upphandlade insatser och arbetsgivare. Du initierar samt genomför flerpartssamtal när det behövs. Du är spindeln i nätet och ansvarar för din deltagares resa genom Kompetenscenter. Som arbetsmarknadskonsulenten säkerställer du att deltagaren erbjuds insatser som svarar på de behov hen har och som leder till relevanta stegförflyttningar för den enskilde. Du ser till att individuella genomförandeplaner upprättas och säkerställer att dessa kontinuerligt följs upp och utvecklas för att på bästa sätt kunna bidra till effektiv matchning. Du återkopplar till Socialtjänsten och dokumenterar i Treserva och i verksamhetssystemet GW Arbetsmarknad. Kvalifikationer
Du ska ha en högskoleexamen om 180 högskolepoäng med beteendevetenskaplig inriktning, exempelvis socionomexamen, eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Därtill ska du ha minst två års erfarenhet av förändringsarbete med personer som har sammansatta behov av stöd för att närma sig självförsörjning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av samverkan med ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten och är van att arbeta tillsammans med olika aktörer kring individen. Vidare är det ett plus om du har vidareutbildning i samtalsmetodik, såsom motiverande samtal (MI). Det är också meriterande om du har erfarenhet av dokumentation i verksamhetssystemen Treserva och GWA samt av arbete med olika arbetsmarknadsinsatser.
Som person har du ett uttalat serviceinriktat och professionellt bemötande. Du tror på människans egen förmåga och är bra på att motivera och skapa arbetsallians. Du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer både med deltagare och samarbetspartners och ser möjligheter i möten. Du tycker om utmaningar, är öppen för nya lösningar, är flexibel och har drivkraft. Du ska anses ha en särskilt god förmåga att arbeta tillsammans med andra. Du är tydlig och uthållig.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Övrig information
Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag.
Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder en arbetsplats i kontinuerlig utveckling. Vi arbetar för en hälsofrämjande och god arbetsmiljö och erbjuder bland annat flexibel arbetstid, friskvård och cykelförmåner. För oss ses mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag. Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår sida på LinkedIn. https://www.linkedin.com/company/arbetsmarknad-och-vuxenutbildning-göteborgs-stad/
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om oss
I Göteborg ska alla kunna växa. Fritt och självständigt. Det kräver att fler får kompetens som matchar arbetsmarknadens behov. Och därigenom jobb, en egen försörjning och möjlighet att bidra till samhället. Oavsett hur resan dit ser ut, ska alla få plats i vår stad. Därför finns förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Vi ser varje människas potential och öppnar vägar framåt. Genom att samordna Göteborgs Stads arbetsmarknadsinsatser och säkerställa den kommunala vuxenutbildningen sätter vi riktning och är ett nav för samarbete. Tillsammans med engagerade entreprenörer, akademin, internationella företag, civilsamhället och andra delar av staden jobbar vi med samlad kraft mot gemensamma mål. Så stärker vi människor och en av Sveriges största arbetsmarknader. Vi öppnar möjligheter, varje dag.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Arbetsmarknad och vuxenutbildning Kontakt
Elisabeth Bramfors, Vision elisabeth.bramfors@arbvux.goteborg.se Jobbnummer
9940139