Arbetsmarknadskonsulent
2026-04-17
ArbetsmarknadskonsulenterPubliceringsdatum2026-04-17Beskrivning
Arbetsmarknadsenheten Spektra är organiserad inom omsorgsförvaltningen i Skara kommun. Vårt uppdrag är att vägleda Skaras invånare utan egen försörjning mot arbete eller studier. Genom individuellt stöd och arbetsförberedande insatser bidrar vi till att fler når egen inkomst och inkludering i samhället. Arbetet sker i samverkan med utbildningsanordnare samt arbetsgivare. Våra insatser riktas dels till arbetssökande Skarabor som saknar egen försörjning, dels till arbetstagare inom kommunen som behöver vägledning eller kompetensutveckling.
Arbetet sker i nära dialog med både kommunens verksamheter och det lokala näringslivet. Enheten har en central roll i kommunens arbete för kompetensförsörjning och arbetsmarknadsintegration.
På enheten arbetar 14 arbetsmarknadskonsulenter och enhetschef. Vi har ett gemensamt individcentrerat arbetssätt och en stark övertygelse om att arbete och delaktighet stärker både individen och samhälle.
Nu söker vi två arbetsmarknadskonsulenter med olika huvudinriktning:
Arbetsmarknadskonsulent - Planering och uppföljning
Arbetsmarknadskonsulent - Rekrytering och placering
Rollerna har olika fokus men ett gemensamt mål: att minska avståndet mellan utanförskap och innanförskap på den lokala arbetsmarknaden.
Hos oss erbjuds du ett stimulerande arbete där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till kommunens välfärdsuppdrag. I takt med förändringar i lagstiftning och utvecklingen av kommunens arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsarbete behöver verksamheten fortsätta utveckla sitt arbetssätt och sina samverkansformer. Enheten arbetar kontinuerligt med omställning och anpassning till samhällets behov - något som är särskilt tydligt just nu.Dina arbetsuppgifter
Arbetsmarknadskonsulent - Planering och uppföljning
Till detta uppdrag söker vi en person med ett genuint intresse för arbetsmarknads- och samhällsfrågor, som kan omsätta detta i ett pedagogiskt och coachande arbetssätt. Rollen innebär att motivera och stötta individer i att ta ansvar för sin egen utveckling och att ta tillvara sina möjligheter. I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp arbetsförberedande aktiviteter som stärker individens förutsättningar för rustning och omställning på arbetsmarknaden.
Arbetet omfattar bland annat:
kartläggning av individens förutsättningar och behov
planering och uppföljning av arbetsmarknadsinsatser
genomförande av arbetsförberedande aktiviteter både individuellt och i grupp
stöd i arbetslivsinriktad utveckling och motivation
samverkan internt och externt
dokumentation i verksamhetssystem
Arbetsmarknadskonsulent - Rekrytering och placering
Detta uppdrag innebär att skapa och utveckla samarbeten med arbetsgivare för att möjliggöra praktik, arbetslivserfarenhet och andra vägar in på arbetsmarknaden. En viktig del av rollen är att aktivt bygga och utveckla relationer med arbetsgivare i kommunen och det lokala näringslivet. En minst lika viktig del i rollen är att du kan förmedla din tilltro till individens förmåga och skapa tillit er emellan. Arbetet innebär kontakt med arbetsgivare tillgänglighet, service och samverkan både internt och externt.
Uppdraget innebär att skapa och utveckla samarbeten med arbetsgivare i syfte att möjliggöra praktik, arbetslivserfarenhet och andra vägar in på arbetsmarknaden. En central del av rollen är att aktivt bygga och vårda relationer med arbetsgivare inom kommunen och det lokala näringslivet. Lika viktigt är förmågan att förmedla tilltro till individens förmåga och att bygga en tillitsfull relation. Arbetet innefattar löpande kontakter med arbetsgivare och kräver en hög grad av tillgänglighet, service och samverkan, såväl internt som externt.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
etablera och utveckla kontakter med arbetsgivare
upprätthålla och systematisera ett brett utbud av praktikplatser
matcha arbetssökande mot praktik eller andra arbetsmarknadsinsatser
följa upp individ och arbetsgivare på arbetsplatsen
bidra till individens utveckling på arbetsmarknaden
samordna och systematisera nätverk med arbetsgivare och praktikplatser
Dokumentation i verksamhetssystemKvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ett område som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av arbetsmarknadsarbete, coachning och HR-relaterat arbete är meriterande, liksom kunskaper inom exempelvis MI, 7TJUGO, BIP och IPS.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att trivas i rollen behöver du:
ha god samarbetsförmåga och kunna bidra till helheten i arbetet
kunna arbeta strukturerat och samtidigt hantera förändringar i vardagen
ha ett serviceinriktat och professionellt bemötande
kunna möta människor i olika livssituationer med respekt och tydlighet
kunna kombinera stöd och motivation med tydliga förväntningar och krav
Du behöver också kunna arbeta självständigt, fatta beslut i ditt uppdrag och bidra till utvecklingen av verksamheten som helhet.
Villkor
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara kommun
532 88 SKARA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skara kommun, Arbetsmarknadsenheten Spektra Kontakt
Evelina Albo 0511-32907 Jobbnummer
9861045