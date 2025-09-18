Arbetsledare,trädgård / Parkarbetare
2025-09-18
Vi söker nu parkarbetare som vill vara en del av en positiv och driven arbetsgrupp. Arbetet är omväxlande, flexibelt och rörligt. Du kommer att få möjlighet att vara utomhus mycket. Du och dina kollegor kommer att vara ansvariga för att arbetsuppgifterna utförs på ett korrekt och säkert sätt. I arbetet ingår att hantera olika typer av trädgårdsmaskiner och vissa moment kan vara fysiskt krävande.
Som parkarbetare kommer du främst att arbeta med
• gräsklippning,
• ogräsbekämpning,
• häckklippning,
• trimning,
• plantering av växter samt bevattning och skötsel av dessa,
• renhållning och lövupptagning samt
• snöröjning, halkbekämpning och underhållssopning.
Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till trivsamma utemiljöer.
Vem du är och dina kvalifikationer
Det är ett krav att du har dokumenterad tidigare erfarenhet av liknande arbete.
Du bör ha erfarenhet av att hantera olika typer av trädgårds-jordbruks-, och skogsmaskiner och på egen hand under arbetspasset och ute i fält kunna utföra enklare felsökningar och utföra mindre reparationer.
Du bör vara kommunikativ och ha lätt för att samarbeta med kollegor. Du bör vara en lagspelare, ansvarstagande och tycka om att vara utomhus.
Det är meriterande om du har kunskap gällande växter och beskäring och/eller utbildning i motor-, och röjsåg.
Öppen för alla
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: kontakt@paksvea.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Paksvea Services AB
(org.nr 559345-0033), https://www.paksvea.se
Brobyvägen 1 (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9515795