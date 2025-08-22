Arbetsledare till vår hubb i Borås
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Vi arbetar i ett 100-tal projekt i 16 länder och vi driver 51 butiker inom Erikshjälpen Second Hand i Sverige och Norge. Vi arbetar efter visionen; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter, världen över.
Erikshjälpen söker nu en arbetsledare till vår hubb i Borås. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med 6 månaders provanställning. Vill du bidra till att förverkliga barns rättigheter genom att arbeta operativt och leda det dagliga arbetet är det här rollen för dig. Välkommen med din ansökan!
Beskrivning
Din uppgift är att aktivt leda det dagliga arbetet i varuflödets olika steg, med målet att effektivt förbereda ett så stort antal skänkta varor som möjligt, som sedan ska distribueras till våra second hand-butiker i närområdet. Som arbetsledare är du operativ och leder det dagliga arbetet i hubben och strävar efter att optimera produktivitet, effektivitet och kvalitet.
Arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
• Att tillsammans med verksamhetschefen och arbetsledarna leda det dagliga arbetet i produktionen i Erikshjälpens verksamhet i Borås.
• Din uppgift är att aktivt leda det dagliga arbetet i varuflödets olika steg, som kommer med problemlösning, kommunikation och ett coachande förhållningssätt.
• Tillsammans med verksamhetschef och arbetsledare bidra till verksamhetens utveckling.
• Du fungerar som arbetsledare och föredöme för andra anställda, frivilligarbetare och personer som utför arbetsprövning, aktiviteter eller annan sysselsättning via myndigheter.
Kvalifikationer
Du är:
• en relationsbyggare som är van vid att möta människor i olika livssituationer och sammanhang
• en lagspelare
• självgående, ansvarstagande och tycker om att arbeta målinriktat och strukturerat
• positiv och engagerad i ditt arbete
• flexibel och går den extra milen när det behövs
• lösningsorienterad och har förmågan att verka för helheten utifrån uppsatta mål, för att utveckla och driva verksamheten framåt
• social och har en god kommunikativ förmåga
Du:
• delar Vår värdegrund (https://erikshjalpen.se/var-vardegrund/)
som bygger på tre grundprinciper; FN:s barnkonvention, Eriks anda och en kristen människosyn.
Meriterande om du har:
• tidigare erfarenhet av ledande arbetsuppgifter. Men viktigast är ditt driv och engagemang
• erfarenhet av logistiskt arbete
• arbetat med effektiva varuflöden eller i produktion
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos Erikshjälpen får du arbeta i en verksamhet där du, tillsammans med ett engagerat team och kollegor över hela världen arbetar för att främja barns rättigheter i Sverige och i världen, genom att generera medel till sociala och humanitära insatser. Genom att främja och utveckla återanvändning av begagnade varor är du med och bidrar till en hållbar utveckling och ett mer effektivt utnyttjande av jordens resurser. Du blir också del i en bred social gemenskap, då Erikshjälpen Second Hands butiker ger meningsfull sysselsättning för anställda, volontärer och praktikanter.
Vi är måna om att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid och erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag om 2000 kronor om året.
Som anställd omfattas du av kollektivavtalet Secondhandverksamhet inom idéburen organisation, mellan FREMIA och Handelsanställdas förbund.
Som anställd hos oss har du möjlighet att vara med och göra skillnad - för en framtid där barns drömmar får liv. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund och värderar mångfald i alla former.
Villkor
Anställningsform: Tillsvidare 100% med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Placering: Borås
Sök tjänsten
Skicka din ansökan senast den 7 sep.
Vi tillämpar löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi undanber oss vänligen all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta: Produktionschef Linnea Landin på linnea.landin@erikshjalpen.se
