Arbetsledare till Sommarlag
2026-03-03
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Arbetsmarknads- och Socialt stöd består av två enheter, Socialt stöd och försörjning och Arbetsmarknadsstöd.
Arbetsmarknadsstöd kommer under sommaren 2026 att erbjuda sommarjobb till ungdomar som till sommaren går ur grundskolan och första året på gymnasiet och som är folkbokförda i Trollhättan.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker därför 2 arbetsledare som skall arbetsleda 2 sommarlag. Varje lag består av 7 ungdomar som arbetar i en 3 veckors period med totalt 3 grupper under perioden vecka 25-33.
Som arbetsledare skall du arbetsleda och motivera ungdomarna till sommarjobb där uppdragen är främst inom parkskötsel och ogräsrensning, städ och skötsel av lekplatser. Du kommer få planera och strukturera bland uppdragen där du själv är en del av laget och tillsammans med ungdomarna utför dagens arbete.
Lagen kommer utgå från en gemensam plats och kommer utföra uppdrag i Trollhättans centrum. Som arbetsledare är det viktigt att du är positiv, motiverande och tydlig i din arbetsledarroll. Det är viktigt att du är en god förebild då du troligtvis är ungdomarnas första kontakt med arbetslivet och vi ser det som viktigt att de får en positiv erfarenhet av arbetslivet. Kvalifikationer
Du som söker ska ha avslutad gymnasial utbildning och det är meriterande med dokumenterad erfarenhet av ungdomsarbete genom exempelvis föreningslivet.
B-Körkort krävs
Anställningsinformation
Visstidsanställning 100% perioden 2026-06-10 till 2026-08-14.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Trollhättans Stad Kontakt
Ulrika Sten Sporrong, Enhetschef 0520-495597 Jobbnummer
