Arbetsledare till Peab Anläggning
Peab Sverige AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2025-11-03
Erfaren Arbetsledare till Peab Anläggning
Vill du vara med och forma framtidens Norrbotten?
Peab Anläggning söker nu en driven och erfaren Arbetsledare inom mark och betong till vårt växande team i Luleå. Här får du chansen att leda spännande projekt i en region där samhällsutvecklingen går i raketfart - och där du gör verklig skillnad.
Din roll - mer än bara arbetsledning
Som arbetsledare hos oss är du navet i produktionen. Du planerar, leder och följer upp det dagliga arbetet på plats - med fokus på kvalitet, säkerhet och effektivitet. Du är länken mellan platschef, yrkesarbetare och underentreprenörer, och ser till att samarbetet flyter smidigt. Med ditt ledarskap skapar du både resultat och arbetsglädje.
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som arbetsledare inom mark och betong - gärna med kunskap inom VA och markanläggning. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett naturligt driv. Du gillar att ta ansvar, är en trygg ledare och vet hur man får ett team att prestera tillsammans.
Därför ska du välja Peab:
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du blir en del av något större.
Vi erbjuder:
Ett stabilt bolag med stark lokal förankring
Möjlighet att påverka och utvecklas i din roll
Ett engagerat team med hög kompetens och god stämning
Bra förmåner och tydliga karriärvägar
En chans att bidra till ett hållbart samhällsbyggande i en expansiv region
Vi lever våra värderingar - jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga - varje dag. Känner du igen dig? Då vill vi gärna träffa dig!
Ansök idag!
Skicka in din ansökan via Peabs karriärsida. Urval sker löpande - så vänta inte!
Har du frågor? Tveka inte att kontakta rekryterande chef Andreas Öhgren på andreas.ohgren@peab.se
eller HR Erik Hagnelöv på erik.hagnelov@peab.se
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
