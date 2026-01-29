Arbetsledare Stjärnköket Märsta
Vi är mer än bara en arbetsgivare Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet.
Det vi har gemensamt är våra värderingar; serviceanda, laganda och utveckling.
Med våra tjänster bidrar vi tillökad livskvalitet. Vi uppskattar socialt ansvar och samhällsengagemang.
Vi bryr oss helt enkelt om varandra och vårt samhälle, och erbjuder trygghet, tillit och glädje.
Som arbetsledare på Sodexo är du en mångsysslare och möjliggörare. Du kommer att leda medarbetare i deras vardag, samt säkerställa en säker arbetsmiljö och produktivitet i ditt team.
Ditt ledarskap och din känsla för hög servicenivå sprider glädje och bidrar till en bättre vardag, samt ger förutsättningar för nya affärer.
Uppdraget i Märsta är navet i vår verksamhet och vårt ansikte mot kunden.
Vad du kommer att jobba med:
• Övergripande ansvar för arbetsuppgifter som innefattar Lager, Disk och Vagnhall.
• Resultat- och personalansvar samt utveckling av verksamheten
• Upprätthålla goda relationer med kund samt säkerställa att kunden erhåller överenskommen kvalitet
Vad du bidrar med:
• Mångårig och bred erfarenhet från servicebranschen
• Ett starkt kund- och verksamhetsfokus
• Vana av att arbeta administrativt och i system
• Driv och målmedvetenhet
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Vilja och förmåga att utveckla dig själv och dina medarbetare tillika verksamhetenPubliceringsdatum2026-01-29Om tjänsten
Tillsvidareanställning där man överser det dagliga arbetet man har ansvar för. Vilket medför schemalagt arbete dagtid, kan vara dagar då man behöver delta i processerna för att få verksamheten att fungera.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Per-Erik Nilsson per-erik.nilsson@sodexo.com
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 2026-02-28.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Vad vi erbjuder
Utöver en spännande tjänst och härliga kollegor erbjuder vi dig bland annat:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Volontärarbete på betald arbetstid
Mer om Sodexo och vilka vi är
Sodexokoncernen Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje.
Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbaraaffärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster.
Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ettdubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma.
För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårtsyfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
