Arbetsledare Ortdrivning
2025-10-07
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Garpenbergs gruva är mitt i en upprampningsfas och arbetar konstant mot nya högre mål.
För att möjliggöra den ökade produktionen måste vi tillreda fler ortmetrar. Det medför att vi har renodlat rollen som arbetsledare ortdrivning för att optimera verksamheten.
Dagligen jobbar vi mot nya förbättrade arbetssätt och samarbeten mellan sektionerna för att nå vårt gemensamma mål.
Hos oss utmanas du och har roligt på arbetet!
Din roll
Vi söker nu arbetsledare till ortdrivningen under jord i Garpenberg.
Har du ett intresse för att engagera och motivera andra där du stöttar och bidrar till ett gott samarbete och god och trygg arbetsmiljö? Trivs du med att arbeta i miljöer där du är delaktig i förändringsarbete och skapande av struktur och ordning samt främjar delaktighet? Då tror vi att du kan passa bra hos oss!
Som arbetsledare hos oss kommer du att ha en central roll i att leda och utveckla vårt team. Du kommer att arbeta nära med både ledning och medarbetare för att säkerställa att våra processer är säkra och så effektiva som möjligt för att vi ska nå våra mål. Säkerheten och en trivsam arbetsmiljö är högst prioriterat hos oss. Ledarrollen inkluderar även ansvarsområden inom personalplanering, arbetsrätt, rehabilitering, utvecklingssamtal, lönesamtal samt kompetensutveckling, budget mm.
Denna roll arbetar i par med en kollega samma skift. Man har gemensamt ansvar för att leda verksamheten framåt på bästa sätt. Detta medför att du kan ha stor ledarerfarenhet eller vara väldigt sakkunnig. Vi kommer att göra en samlad bedömning av kapacitet och potential, och välja den person vi tror bäst bidrar till helheten i gruvan.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid under jord i Garpenberg. Resor kan förekomma i tjänsten. Arbetstiden är 7-7 dag/natt.
Ditt team
Du kommer att leda ett skiftlag om 16 medarbetare som går 7-7 dag/natt. Arbetsledarna på ortdrivningen arbetar i par, du har då personalansvar för 8 st av medarbetare.
Skiftlaget är växande, du kommer ha en viktig roll i utformningen. Du ingår i sektion produktion under jord och kommer att ha ett brett nätverk i hela organisationen. Du rapporterar till Sektionschef för produktion Losshållning.Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i gruppen
Utveckla medarbetare, processer och förbättringsarbeten
Närvara och ansvara för verksamheten
Delta i dygns- och veckoplanering. utföra lagd plan
Ansvar för delar i personalprocesser
Budgetansvar
Säkerställa tydliga överlämningar mellan skift
Ditt bidrag
Gymnasieutbildning
God datorvana
God kommunikationsförmåga både i svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Sprängkort A är en merit
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Max Herlitz via mejl till max.herliz@boliden.com
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Helen Eklid via mejl till helen.eklid@ext.boliden.com
Facklig information får du av Kent Hedin, Ledarna, 0225-369 50, Jacob Wallén, Unionen, 0225-362 62, Morvan Derrien, SACO, 070-209 05 63.
Sista dag att ansöka är 26 oktober 2025.
Om tjänsten du ansökt till innefattar hantering av sprängämnen, kommer du i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) att genomgå en bakgrundskontroll för godkännande hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under rekryteringsprocessen.
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Vi uppskattar din omtanke.
