Arbetsledare Maskinförare
2025-12-09
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Om NSR
I strävan mot ett hållbart samhälle där avfall minimeras, samlar vi in regionens restmaterial och förädlar till värdefulla resurser. Detta gör vi i samverkan med målet att morgondagens lösningar ska vara bättre än dagens.
NSR - Nordvästra Skånes Renhållnings AB - ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt cirka 270 000 invånare, för vilka NSR har det kommunala renhållningsansvaret. Bolaget finns på många platser i nordvästra Skåne - från återvinningscentraler till återvinningsanläggning, åkeri och huvudkontor. Inklusive partners i industriparken arbetar drygt 300 engagerade medarbetare för ett mer hållbart samhälle. Läs mer på www.nsr.se
Om rollen
Som Arbetsledare för maskinförarna tillhör du enheten Behandling och är stationerad på vår anläggning i Helsingborg. Behandlingens uppdrag är att tillgodose en hållbar hantering av de 200 000 ton massor/år som NSR hanterar för att sedan kunna återföras till samhället. Du kommer vara en mycket viktig länk i vår kedja som driver avfallsanläggningen, med kontakter både internt och externt. Enheten behandlar avfall av olika slag med flera olika typer av entreprenadmaskiner.
I rollen ingår bland annat:
Arbetsledning av personal inkl. inhyrda
Personalansvar för maskinförare
Avvikelsehantering
Uppföljning av avtal
Kvalitetsuppföljning och kontroll
Kontrollera och säkerställa information och statistik
Driftoptimering
Effektivisering och förbättringsarbete
Projektledning
Förutsättningar för att lyckas i rollen
Som Arbetsledare krävs det att du är stresstålig, ordningsam och ansvarstagande. En stor del av ditt arbete kommer handla om att följa upp och effektivisera den dagliga driften på kort och lång sikt. Du kommer att jobba både administrativt och operativt, vilket dels ställer krav på din flexibilitet, men även din förmåga att prioritera och samordna.
Vi söker dig som:
Har god kunskap om arbetsrätt och arbetsmiljö
Har erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
Har erfarenhet av arbetsledning och god ledarskapsförmåga
Kommunicerar obehindrat på svenska, i tal och skrift
Har god datorvana, inkl. Officepaketet
Har B-Körkort
Har genomgått relevanta kurser inom tex HLR och Heta arbeten
Har förarbevis för hjullastare, har du dessutom förarbevis av andra entreprenadmaskiner är det meriterande
Plus är om du arbetat inom avfallsbranschen tidigare
Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning 6 månader
Tjänstgöringsgrad: 100 %
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Placering: Helsingborg Publiceringsdatum2025-12-09
Ansökan till tjänsten sker genom vår karriärsida som nås via hemsidan www.nsr.se.
Urval sker löpande, sök därför tjänsten så snart som möjligt men senast 2025-12-31.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Ek mejl fredrik.ek@nsr.se
eller 042-4003619.
Unionens representant: Lennart Jensen lennart.jensen@nsr.se
Akademikernas representant: Lotta Lewis Jonsson: lotta.lewis-jonsson@nsr.se
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av företag med erbjudanden om hjälp med kompetensförsörjning, annonsering och rekrytering.
NSR strävar efter mångfald i vår verksamhet och att bygga en organisation med olika kompetenser och bakgrunder. Våra förhållningssätt, Samverkan, Miljöengagemang och Framåtanda har vi som ledstjärna och de stödjer oss i vårt dagliga arbete samt vägleder oss till beteenden som leder till framgång. Om detta tilltalar dig, tror vi att du kommer trivas och utvecklas hos oss!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
