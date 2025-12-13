Arbetsledare Mark-och Anläggning
2025-12-13
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Vi på Skandinaviska Markgruppen AB befinner oss i en tillväxtfas och söker nu arbetsledare som vill växa med oss. Vi är ett tight och sammansvetsat gäng som blandar det lilla företagets gemenskap med det stora företagets trygghet i ett och samma paket. Hos oss kommer du att trivas från första arbetsdag och du kommer känna att vi lever upp till våra värdeord-Samarbete, Inkludering och Uppriktighet. Det ska genomsyra vår verksamhet och gör det!
Vill du vara en del av en riktigt häftig resa?
Ditt uppdrag som Arbetsledare Mark-och Anläggning
I rollen som arbetsledare hos oss får du en bred och varierad roll med stort ansvar. Du blir en nyckelperson i arbetsledningen för våra yrkesarbetare och fungerar som samordnande kontakt för våra inhyrda resurser. Tjänsten innebär arbete med mark-och anläggningsarbeten, där du främst ansvarar för verksamhetsnära arbetsledning, planering, styrning och uppföljning av arbetet.
Du kommer även att stödja projektchefen i det dagliga arbetet, vilket innefattar kundkontakter, digital uppföljning, enklare kalkylarbeten och administrativa uppgifter. Utöver detta kommer du att driva egna projekt, där du ansvarar för både utförande och ekonomi, samt bidra till att utveckla verksamheten genom att attrahera nya kunder och projekt.
Majoriteten av våra uppdrag är inom Värmlands län men kortare avstickare kan förekomma. Vi på Skandinaviska Markgruppen tillämpar individuell lönesättning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vem är du?För att lyckas i rollen ser vi det som krav att du har:
B-körkort
Minst 2 års erfarenhet som arbetsledare
Erfarenhet av mark-och anläggningsarbete
Mycket god datavana och ett intresse för digitala arbetssätt och processer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande är:
Eftergymnasial utbildning inom bygg, anläggning eller VA
BE-körkort
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är driven, initiativrik och lösningsorienterad. Du trivs med struktur och ordning, har en god administrativ förmåga och är van att fatta beslut. Du kommunicerar tydligt, har ett affärsmässigt förhållningssätt med fokus på lönsamhet och är skicklig på att skapa goda samarbeten med både kunder och kollegor.
Varför Skandinaviska Markgruppen?Vi befinner oss i en tillväxtfas och vi erbjuder därför dig en möjlighet att vara med på vår gemensamma resa. Vi är ett tight och sammansvetsat gäng med korta beslutsvägar där vi ser din delaktighet i beslut som en självklarhet. Vi har inte bara roligt på jobbet utan även på fritiden då vi gör mycket roligt tillsammans.
För dig som vill ta nästa steg i utvecklingen finns det många möjligheter. Både inom din roll men även inom andra roller i företaget.
Ta chansen att bli en del av ett härligt gäng!
Ansökan och informationSkicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 2026-01-23. Urval görs löpande så skicka in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor rörande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Andreas Kristiansson på andreas.kristiansson@smg-ab.se
eller 070-278 97 72.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några frågor.
Varmt välkommen med din ansökan!
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skandinaviska Markgruppen AB
(org.nr 559187-2766), https://www.smg-ab.se Kontakt
Andreas Kristiansson andreas.kristiansson@smg-ab.se 0702789772 Jobbnummer
9643168