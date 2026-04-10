Arbetsledare lokalvård
Sodexo AB / Städarjobb / Gällivare Visa alla städarjobb i Gällivare
2026-04-10
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Gällivare
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Boden
eller i hela Sverige
Vill du kombinera ledarskap, ansvar och natur?
Nu har du chansen att arbeta i Gällivare - där midnattssolen, fjällvärlden och en stark laganda sätter ramarna för vardagen.
Hos Sodexo söker vi en engagerad arbetsledare som vill leda ett team inom lokalvård och tvätthantering hos vår kund LKAB, en samhällsbärande aktör inom svensk gruvindustri. Här får du ett meningsfullt uppdrag, ett stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas - både professionellt och personligt.
Om jobbet
Som arbetsledare leder du ett engagerat team inom städning och tvätthantering. Du blir en viktig del i att vardagen flyter på i en samhällsbärande verksamhet, samtidigt som du får chansen att leva och arbeta nära naturen. Tillsammans med ditt team ansvarar ni för all typ av lokalvård ovan och under jord. I och med detta är det av yttersta vikt att säkerställa en välfungerande och optimal arbetsmiljö för våra kollegor i driften.
Dina ansvarsområden:
Leda och motivera ett team på ca 30 medarbetare
Säkerställa god arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet
Ansvara för verksamhetens ekonomi och resultat
Ha personalansvar för ditt team - coacha, motivera och utveckla
Bidra till utveckling av verksamheten och teamets arbetssätt
Skapa och vårda goda kundrelationer samt säkerställa leverans enligt avtal
Vem är du?
Vi tror att du är en trygg ledare som trivs i en verksamhetsnära roll där saker händer snabbt och ingen dag är den andra lik.
Du har:
Erfarenhet av ledarskap inom service, facility management eller liknande
Erfarenhet av lokalvård eller närliggande serviceverksamhet
Förmåga att fatta beslut, prioritera och skapa engagemang
Ett tydligt kund- och kvalitetsfokus
God datorvana och vana av administrativa system
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vad vi erbjuder
Hjälp med boende för dig som kommer utifrån
En trygg och inkluderande arbetsplats
Löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter
Möjlighet till fortsatt anställning för rätt person
Friskvårdsförmåner och fokus på hälsa och säkerhet
Volontärarbete på betald arbetstid
Om anställningen
Tillvidareanställning med inledande provanställning
Start enligt överenskommelse
Vi genomför bakgrundskontroll och identitetsvalidering före anställning
Ansök senast: 10 maj 2026
Redo för ditt nästa äventyr i norr? Skicka in din ansökan redan idag via vårt rekryteringssystem!
Frågor om tjänsten? Kontakta Erik Gund på erik.gund@sodexo.com
Observera att alla anställda inom Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning inleds. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120728". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), https://se.sodexo.com/
Kullevägen 5 (visa karta
)
983 41 KOSKULLSKULLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sodexo Kontakt
Erik Gund erik.gund@sodexo.com
9846406