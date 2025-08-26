Arbetsledare Lokalvård
2025-08-26
Linköpings domkyrkopastorat - ett pastorat som gör skillnad.
I Linköpings domkyrkopastorat verkar människor med djup kompetens inom teologi, diakoni, pedagogik, musik, administration och service. Mellan och inom varje yrkesgrupp finns plats för kunskapsutbyte, reflektion, skratt och goda samtal. Vårt mål är att på bästa sätt använda oss av varandras resurser, arbeta tillsammans och att ständigt utvecklas utifrån vår vision "För att världen ska leva". Pastoratets mål är att bidra till det goda samhället samt stärka den kyrkliga seden med ett särskilt fokus på dop och konfirmation. Domkyrkopastoratet består av nio församlingar. Vi firar gudstjänst i 11 kyrkor där ideella medarbetare i hög grad bidrar till ett levande församlingsliv. Här finns fler än 200 anställda medarbetare med en gemensam förvaltning som tillhandahåller ett professionellt stöd med relevant kompetens inom ekonomi, HR, begravnings- och fastighetsfrågor, lokalvård, kommunikation och IT.Vi söker nu en arbetsledare till vår lokalvårdsenhet. Är du en engagerad ledare med erfarenhet inom lokalvård som vill utvecklas? I så fall kan detta vara en tjänst för dig.
I denna roll får du både planera, följa upp och vara delaktig i det dagliga arbetet. Tillsammans med ditt team skapar du rena, trygga och välskötta miljöer i våra fastigheter.
Om jobbet
Som arbetsledare har du det övergripande ansvaret för att planera, följa upp och utveckla Linköpings domkyrkopastorats städverksamhet. I din roll arbetsleder du vår lokalvårdsenhet som består av sju lokalvårdare. Du ansvarar bland annat för bemanning, vikariehantering, inköp av material och fakturahantering. I rollen ingår det också arbetsmiljöansvar och ett visst personalansvar. Du hantera frågor som uppstår i teamet och du ansvarar för att genomföra medarbetarsamtal och lönesamtal med medarbetarna. Det är viktigt att du som ledare arbetar aktivt för att skapa en god arbetsmiljö och bidra till gruppens utveckling.
Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt för att säkerställa hög kvalitet, god arbetsmiljö och att städningen sker enligt uppsatta mål. Tjänsten är delad mellan 50 % arbetsledning och 50 % lokalvård. Ditt arbete som lokalvårdare sker inom ett fastställt städområde men du arbetar också där det behövs vid frånvaro. Din närmaste chef blir vår fastighetschef som stöttar dig i ditt arbete tillsammans med övriga stödfunktioner inom kyrkoförvaltningen.
Om dig
För att trivas i rollen tror vi att du är en trygg ledare som är van att ta ansvar och driva arbetet framåt. Du har lätt för att planera och organisera och du brinner för att leverera god service och hög kvalitet. Du motiverar dina medarbetare, samarbetar gärna med andra och har ett lösningsfokuserat sätt att ta dig an vardagens utmaningar. Vidare har du en god administrativ förmåga och ser till helheten samtidigt som du är bra på att kommunicera och skapa engagemang.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av att leda och utveckla personal inom lokalvård, fastighet eller liknande verksamhet.
• God kunskap om städmetoder och miljökrav.
• God kunskap om arbetsmiljö och kvalitetsuppföljning.
• Vana av att arbeta med digitala verktyg och administrativa system.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Körkort med B-behörighet är ett krav eftersom vi förflyttar oss med bil mellan våra fastigheter.
Varaktighet
Tillsvidare
Omfattning
Heltid.
Placering
Du kommer att utgå från Fridtunagatan 2 i Linköping.
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
HR-chef
Malin Lindgren malin.lindgren3@svenskakyrkan.se 013-30 35 72
