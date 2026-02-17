Arbetsledare Lapplands Skogsvård

Lapplands Skogsvård AB / Skogsbrukarjobb / Lycksele
2026-02-17


Lapplands Skogsvård är ett växande företag inom skogsbruk och skogsvård med inriktning på hållbar skogsförvaltning, tjäntester för markägare och entreprenad inom gallring, röjning och plantering. Vi värdesätter kvalitet, säkerhet och långsiktiga samarbeten.

Publiceringsdatum
2026-02-17

Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare ansvarar du för att planera, leda och genomföra skogsvårdsprojekt i hela Lappland. Du är ansvarig för arbetsledning ute i fält, arbetsmiljö, kvalitetssäkring och samordning med uppdragsgivare.
Ansvarsområden
Leda och fördela arbetsuppgifter i skogsbruksprojekt
Planera arbetsinsatser, resurser och utrustning
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande lagar, regler och säkerhetsrutiner
Rapportera framsteg till företagsledning och kunder
Utföra kvalitetskontroller och dokumentation
Stödja och coacha medarbetare ute i fält
Eget arbete i fält med röjsåg, motorsåg, ATV och ev körning av skogsmaskin

Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet från skogsbruk och/eller skogsvård
Tidigare erfarenhet av arbetsledning eller teamansvar
God förståelse för skogsbrukets maskiner och metoder
Körkort B (BE är meriterande)
Motorsågskort AB (Högre är meriterande )
Syn utbildad
Förmåga att arbeta självständigt samt i team
God kommunikationsförmåga (svenska i tal och skrift)

Vi erbjuder
En utvecklande roll i ett framåtriktat företag
Konkurrenskraftig lön och villkor
Möjlighet till utveckling och vidareutbildning
Arbete i en expansiv bransch med fokus på hållbarhet

Så ansöker du
Skicka din CV och personliga brev till patrik@llsv.se eller kontakta Patrik Bertilsson, telefon 070-3533920. Märk din ansökan med "Arbetsledare Lapplands Skogsvård".

Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: patrik@llsv.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lapplands Skogsvård AB (org.nr 559479-1807)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Patrik Bertilsson
patrik@llsv.se
0703533920

Jobbnummer
9748449

