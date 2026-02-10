Arbetsledare inom bygg

Dalarö Hus i Haninge AB / Byggjobb / Nacka
2026-02-10


Visa alla byggjobb i Nacka, Kristinehamn, Karlskoga, Storfors, Lekeberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Dalarö Hus i Haninge AB i Nacka, Haninge eller i hela Sverige

Korta fakta om jobbet

Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning

Om jobbet

Dalarö Hus i Haninge AB är verksam på den svenska bygg- och utvecklingsmarknaden. Vi bedriver byggprojekt över hela Sverige samt förvärvar tomträtter och utvecklar nya bostadsområden.

Vi söker nu en arbetsledare inom bygg som vill vara en nyckelperson i våra projekt. I rollen som arbetsledare ansvarar du för att leda och samordna det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen, säkerställa att arbetet utförs enligt tidsplan, kvalitet och säkerhetskrav samt fungera som kontaktperson mellan projektledning, underentreprenörer och medarbetare.

Dina arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:

Planering och samordning av byggproduktion
Uppföljning av tidsplan, kvalitet och arbetsmiljö
Ledning av personal och underentreprenörer
Rapportering till projektledare
Beställning av material och resurser

Vi söker dig som
har arbetslivserfarenhet inom byggbranschen
har utbildning inom bygg, byggteknik eller arbetsledning (meriterande men inget krav)
har god datorvana, särskilt inom Microsoft Office och relevanta program
kan planera och strukturera arbeten på byggarbetsplats
innehar körkort B
behärskar svenska och ryska i tal och skrift

Publiceringsdatum
2026-02-10

Dina personliga egenskaper
Du är kvalitetsmedveten, flexibel, stresstålig och ansvarsfull. Du kan arbeta både självständigt och i team samt har god kommunikativ förmåga.

Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Meriterande: Arbetsledare eller liknande roll inom bygg, 2-4 års erfarenhet

Utbildningsbakgrund
Meriterande: Eftergymnasial utbildning två år eller längre

Så ansöker du:
Skicka dina meriter via mejl dalaro.cv@gmail.com och ange "Arbetsledare" i ämnesraden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: dalaro.cv@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dalarö Hus i Haninge AB (org.nr 559063-4035)
131 31  NACKA

Jobbnummer
9734473

Prenumerera på jobb från Dalarö Hus i Haninge AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Dalarö Hus i Haninge AB: