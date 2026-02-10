Arbetsledare inom bygg
Dalarö Hus i Haninge AB / Byggjobb / Nacka Visa alla byggjobb i Nacka
2026-02-10
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dalarö Hus i Haninge AB i Nacka
, Haninge
eller i hela Sverige
Korta fakta om jobbet
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Om jobbet
Dalarö Hus i Haninge AB är verksam på den svenska bygg- och utvecklingsmarknaden. Vi bedriver byggprojekt över hela Sverige samt förvärvar tomträtter och utvecklar nya bostadsområden.
Vi söker nu en arbetsledare inom bygg som vill vara en nyckelperson i våra projekt. I rollen som arbetsledare ansvarar du för att leda och samordna det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen, säkerställa att arbetet utförs enligt tidsplan, kvalitet och säkerhetskrav samt fungera som kontaktperson mellan projektledning, underentreprenörer och medarbetare.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Planering och samordning av byggproduktion
Uppföljning av tidsplan, kvalitet och arbetsmiljö
Ledning av personal och underentreprenörer
Rapportering till projektledare
Beställning av material och resurser
Vi söker dig som
har arbetslivserfarenhet inom byggbranschen
har utbildning inom bygg, byggteknik eller arbetsledning (meriterande men inget krav)
har god datorvana, särskilt inom Microsoft Office och relevanta program
kan planera och strukturera arbeten på byggarbetsplats
innehar körkort B
behärskar svenska och ryska i tal och skrift
Du är kvalitetsmedveten, flexibel, stresstålig och ansvarsfull. Du kan arbeta både självständigt och i team samt har god kommunikativ förmåga.
Arbetslivserfarenhet
Meriterande: Arbetsledare eller liknande roll inom bygg, 2-4 års erfarenhet
Meriterande: Eftergymnasial utbildning två år eller längre
Så ansöker du:
Skicka dina meriter via mejl dalaro.cv@gmail.com
och ange "Arbetsledare" i ämnesraden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: dalaro.cv@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dalarö Hus i Haninge AB
(org.nr 559063-4035)
131 31 NACKA Jobbnummer
