Arbetsledare Housekeeping 2026
2026-02-10
Copperhill Mountain Lodge är ett unikt designhotell av internationell toppklass.
Vi har många mål som vi vill uppnå på vårt hotell. Två är viktigare än alla andra: Att vi trivs på jobbet och att våra gäster trivs med oss. Trivs vi kommer våra gäster att märka det och trivas de också. Vi som jobbar här vi är "sköna proffs". Vi är proffs på det vi gör och vi är proffs i våra yrkesroller. Vi är pålästa och om vi inte kan svaret tar vi reda på det. Vi bjuder på oss själva och tar alltid hand om varandra på ett fint och genuint sätt. Vi är trevliga på riktigt och har nöjda gäster och kollegor som vårt största fokus.
Vi söker dig med känsla för värdskap och hög arbetsmoral. Du är positiv, kreativ och ansvarsfull med stort engagemang för människor och service. Du har god social kompetens och du har ett genuint intresse för människor och service. Du talar svenska flytande och behärskar engelska i både tal och skrift.
Arbetsledare Housekeeping
Nöjda och glada medarbetare och gäster är alltid vår högsta prioritet. Du som söker jobbet hos oss som arbetsledare på vår housekeepingavdelning behöver känna samma sak. Som ledare hos oss är du en människomänniska på riktigt, tycker om att arbetsleda, se andra växa och att skapa en härlig stämning i teamet.
Vi erbjuder dig en magisk arbetsmiljö och ett unikt designhotell av internationell toppklass. Men mest av allt erbjuder vi dig en härlig gemenskap i ett härligt team. Vi vill att du är organiserad och har öga för detaljer och kvalité.
Som arbetsledare på vår housekeeping jobbar du bla med
• Ansvara för den dagliga driften, leda och fördela arbetsuppgifter och följa upp utfört arbete. Ca 10-15 medarbetare/dag
• Säkerställa att material och utrustning finns för att teamet ska kunna utföra arbetsuppgiften
• Hålla god ordning på städutrustning och städmaterial på våningsplan och förråd
• Säkerställa städkvalité på hotellrummen
• Ta emot sjukanmälan, justera schema därefter
Varaktighet: Deltid 80% resten av vintersäsongen med chans till förlängning.
Boende: Boende finns att hyra i vårt personalboende (begränsat med platser)
Arbetstider: 08.00-17.00 främst helger
Lön: Efter överenskommelse.
Tillträde: Omgående
Tänk på: Att hotellet ligger 8 km från Åre by, högst upp i Björnens skidområde. Körkort och bil är en förutsättning (om du inte bor i vårt personalboende eller i närheten av hotellet)
Länk till ansökan finns här:https://jobs.strawberryhotels.com/jobs/308315-arbetsledare-housekeeping-2026
