Arbetsledare betong
2026-04-18
Är du en arbetsledare inom betong eller anläggning som vill ta nästa steg i din roll? Då kan det här vara ditt nästa jobb.
Vi söker nu för kunds räkning en Arbetsledare till Betongkompaniet som vill arbeta nära produktionen och samtidigt ta ett större ansvar i projektens planering och uppföljning. Här får du en viktig roll där du både är operativ ute i produktion och stöttar projektledningen i administrativa och tekniska delar.
Kund är ett entreprenadbolag inom betong och består idag av ett mindre team med lång erfarenhet i branschen. Bolaget har sitt säte i Västberga söder om Stockholm och arbetar i projekt runt om i hela Storstockholm.
Verksamheten präglas av ett högt yrkeskunnande, nära samarbete och ett tydligt fokus på kvalitet i varje projekt. Uppdragen varierar och genomförs både som fasta entreprenader och på löpande räkning, där bolaget levererar med hög teknisk kompetens och stort engagemang.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om rollen
I rollen arbetar du med att planera, leda och följa upp produktionen tillsammans med teamet på plats, samtidigt som du är delaktig i tidplaner, dokumentation, inköp och uppföljning av projektens framdrift.
Tjänsten passar dig som trivs i en operativ roll men som också vill utvecklas mot en mer projektingenjörsdriven position över tid. Här får du möjlighet att växa i takt med bolaget och ta ett större ansvar i projekten.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet som arbetsledare eller i en liknande roll inom bygg, betong eller anläggning * Har erfarenhet av att arbeta nära produktionen och leda team på plats * Har erfarenhet av att tolka AMA och AF-delar * Har god förståelse för byggprocessen och produktionsflödet * Har BAS U och eller BAS P * Är strukturerad och kan planera och prioritera arbetet * Är kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor * Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift * Innehar B körkort
Meriterande
• Betongklass 1 * Förstår och kan göra dig förstådd på polska, då flera av yrkesarbetarna har det som modersmål
Du erbjuds
• En operativ roll nära produktionen där du får ta ansvar * Möjlighet att genomföra utbildning inom Betongklass 1 för rätt person * Möjlighet att arbeta i ett mindre bolag med korta beslutsvägar * En varierad vardag i projekt inom betong och anläggning * Ett erfaret team med hög kompetens inom betong
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Projekt i Stockholm med omnejd, med kontor i Västberga
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. Carolina Hartzell carolina@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? Tipsa gärna.
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag.
Futuria är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning för företag inom främst samhällsbyggnad. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023 i kategorin upp till 19 anställda i Sverige.
