Arbetsledare
2025-10-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Arbetande arbetsledare - Trafiksäkerhetsanordningar Vägjobb i Sverige AB är en ledande aktör inom trafiksäkerhetslösningar och arbetar med att skapa trygga och effektiva trafikmiljöer för entreprenad- och byggprojekt. Som projektsäljare får du möjlighet att växa i en affärsnära roll där du bygger upp din egen kundbas, arbetar långsiktigt med affärsutveckling och får stöd av ett erfaret tekniskt team.
Detta är en roll för dig som vill kombinera kundkontakt, ansvar och utveckling i en bransch med stor samhällsnytta. Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan annonseringstiden löpt ut.
• Plats: Botkyrka
• Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning
• Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
• Lön: Enligt överenskommelse
Om tjänsten Vi söker en engagerad och ansvarstagande yrkesarbetande arbetsledare till vår produktion i Botkyrka. Du kommer att ha ett övergripande ansvar för att planera, leda och följa upp arbetet i aktuella projekt. Rollen innebär både operativt arbete och arbetsledning, med fokus på lönsamhet, kvalitet och säkerhet.
Arbetsuppgifter
• Planera och leda produktionen i aktuella projekt
• Säkerställa lönsamhet genom uppföljning av intäkter och kostnader
• Bidra till en god arbetsmiljö enligt lagar och interna riktlinjer
• Utföra administration och dokumentation enligt etablerade rutiner
• Planera resurser och följa upp projektekonomi
• Identifiera merförsäljning och nya affärsmöjligheter
• Delta aktivt i det operativa arbetet för att stötta projektet
Kvalifikationer
• Certifiering inom Arbete på väg 2.2 och 2.3
• Erfarenhet av arbetsledning eller projektledning inom bygg, anläggning eller TA
• Goda kunskaper i Office 365, Briljant och Infobric
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
Personliga egenskaper Du har god social förmåga, inger förtroende och bygger långsiktiga relationer med både kunder och kollegor. Du är prestigelös, strukturerad och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
• Hög egen drivkraft och initiativförmåga
• Positiv attityd och stresstålighet
• God samarbetsförmåga och social kompetens
• Affärsmässighet och struktur i arbetet
Vad vi erbjuder
• En utvecklande roll i ett stabilt och växande företag
• Möjlighet till vidareutbildning och karriärutveckling
• En arbetsplats där säkerhet och utveckling står i fokus
• Friskvård
• Företagshälsovård
• Ett sammansvetsat team med respekt, samarbete och ansvar som grund
Sammanfattning Du har erfarenhet av arbetsledning inom bygg, anläggning eller TA, och trivs med att kombinera planering, ledarskap och operativt arbete. Du är strukturerad, lösningsfokuserad och har god förståelse för både säkerhet, intäkter och kostnader.
Vår rekryteringsprocess I denna rekrytering samarbetar Vägjobb i Sverige med B3 Personal AB och all kontakt sker genom B3 Personal AB.
Urval och rekryteringsprocess sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas under pågående annonsering.
Vi strävar efter en rättvis och inkluderande rekrytering där alla kandidater ges samma möjlighet att visa sin potential. Ersättning
Månadslön Friskvård, bil Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
