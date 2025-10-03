Arbetsledare
Vi söker nu en driven och engagerad arbetsledare till vår bodverkstad i Örebro. Vill du vara med och utveckla vår verksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen? Vi erbjuder ett omväxlande arbete med stora möjligheter att växa, både i din yrkesroll och som person.
Om rollen
Som arbetsledare för bodverkstaden har du en nyckelroll i att planera, leda och följa upp produktion och leveranser av bodar till våra byggarbetsplatser. Du ansvarar för att samordna resurser, arbetsinsatser och tidsplaner samt säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet och i enlighet med gällande regler och säkerhetsföreskrifter.
I rollen ingår att:
Leda och stötta medarbetare inom snickeri, el och VVS.
Planera bemanning, materialflöden och arbetsordrar.
Arbeta med fakturering, planering och annan administration.
Följa upp projekt och rapportera framdrift.
Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt.
Resa i tjänsten vid behov.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från bygg-, installations- eller verkstadsbranschen och har tidigare arbetat i en ledande roll - exempelvis som arbetsledare, projektledare eller ledande montör. Du trivs med att kombinera tekniskt kunnande med ledarskap och administration.
För att lyckas i rollen krävs att du har:
Erfarenhet av ledarskap.
Truckkort.
B-körkort.
Vi ser också att du är:
Självgående och ansvarstagande.
Strukturerad med ordning och reda.
Kommunikativ och duktig på att skapa relationer.
Lösningsorienterad med förmåga att fatta beslut.
En naturlig ledare som motiverar och engagerar ditt team.
Meriterande kompetenser:
Snickeri, el och VVS-kunskaper.
Administrativ erfarenhet (planering, fakturering).
God datorvana.
Gymnasieutbildning inom bygg, el eller liknande.
Ansökan och kontakt
Har du frågor kring tjänsten? Kontakta gärna:
Christoffer Haglund Celander - christoffer.celander.ljungberg@lambertsson.com
Paula Mendoza, HR-koordinator - paula.mendoza@lambertsson.com
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
Om Lambertsson
Lambertsson är det personliga företaget där människan är i fokus. För oss är det viktigt att vara delaktiga, ha möjlighet att påverka och utvecklas på jobbet. Vi erbjuder en trygg anställning i en organisation som förenar det lilla företagets dynamik med det stora företagets resurser. Vi tror starkt på våra kärnvärden - Jupp, vilket innebär att vi ska vara jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Ersättning
