Arbetsledare - Sanering & Rengöring (Malmö)
2026-03-01
Vill du ta ett helhetsansvar för en väletablerad verksamhet med tydligt resultatfokus?
Vi söker en trygg och strukturerad arbetsledare som vill leda och utveckla vår saneringsverksamhet i Malmö. Rollen kombinerar operativt ledarskap med fullt resultatansvar.
Ditt uppdrag
Du ansvarar för saneringsverksamheten i Malmö och leder idag ett team om 6 saneringstekniker, med ambition att växa vidare.
Rollen innebär att du:
Ledarskap & team
Har personalansvar för 6 tekniker
Leder, stöttar och utvecklar teamet i det dagliga arbetet
Skapar struktur, tydlighet och god arbetsmiljö
Säkerställer att rutiner, kvalitet och säkerhet efterlevs
Sälj Produktion
Tar över uppdrag från kontorets säljare efter avslutad affär
Säkerställer en tydlig och professionell överlämning
Planerar och fördelar arbetet i vårt digitala ordersystem
Ser till att insålda jobb genomförs effektivt, korrekt och lönsamt
Resultat & uppföljning
Har resultatansvar för verksamheten i Malmö
Följer upp kostnader, effektivitet och lönsamhet
Driver förbättringsarbete i produktionen
Har löpande dialog med VD kring utveckling och resultat
Drift & struktur
Attesterar jobb och säkerställer korrekt rapportering
Har daglig kontakt med kunder
Ansvarar för enklare inköp och leverantörskontakter
Säkerställer att fordon och maskiner är servade och driftklara
Vi söker dig som
Är en trygg och tydlig ledare
Trivs med ansvar och fattar beslut
Förstår sambandet mellan planering, produktivitet och lönsamhet
Är strukturerad i en rörlig vardag
Är prestigelös och lösningsorienterad
Har förmåga att samarbeta nära både tekniker och säljare
Erfarenhet av personalansvar
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Goda digitala kunskaper (Office / affärssystem)
Meriterande
Erfarenhet av arbetsledning inom service eller entreprenad
Mekanisk kunskap
C-körkort
God lokalkännedom i MalmöregionenOm företaget
Klottrets Fiende No 1 är ett stabilt och entreprenörsdrivet företag med cirka 40 medarbetare och verksamhet i Malmö, Helsingborg, Ucklum och Järfälla.
Vi är ISO-certifierade och arbetar strukturerat med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I Malmö består teamet idag av 6 tekniker och vi har ambition att fortsätta växa - med bibehållen lönsamhet och struktur.
Hos oss är beslutsvägarna korta och rätt person har stora möjligheter att påverka hur vi utvecklar verksamheten framåt.
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
