Arbetsledare - Sanering & Rengöring (Malmö)

Klottrets Fiende No 1 All Remove Syd Förs AB / Städarjobb / Malmö
2026-03-01


Visa alla städarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Klottrets Fiende No 1 All Remove Syd Förs AB i Malmö, Helsingborg, Stenungsund, Järfälla eller i hela Sverige

Vill du ta ett helhetsansvar för en väletablerad verksamhet med tydligt resultatfokus?
Vi söker en trygg och strukturerad arbetsledare som vill leda och utveckla vår saneringsverksamhet i Malmö. Rollen kombinerar operativt ledarskap med fullt resultatansvar.
Ditt uppdrag
Du ansvarar för saneringsverksamheten i Malmö och leder idag ett team om 6 saneringstekniker, med ambition att växa vidare.
Rollen innebär att du:
Ledarskap & team
Har personalansvar för 6 tekniker

Leder, stöttar och utvecklar teamet i det dagliga arbetet

Skapar struktur, tydlighet och god arbetsmiljö

Säkerställer att rutiner, kvalitet och säkerhet efterlevs

Sälj Produktion
Tar över uppdrag från kontorets säljare efter avslutad affär

Säkerställer en tydlig och professionell överlämning

Planerar och fördelar arbetet i vårt digitala ordersystem

Ser till att insålda jobb genomförs effektivt, korrekt och lönsamt

Resultat & uppföljning
Har resultatansvar för verksamheten i Malmö

Följer upp kostnader, effektivitet och lönsamhet

Driver förbättringsarbete i produktionen

Har löpande dialog med VD kring utveckling och resultat

Drift & struktur
Attesterar jobb och säkerställer korrekt rapportering

Har daglig kontakt med kunder

Ansvarar för enklare inköp och leverantörskontakter

Säkerställer att fordon och maskiner är servade och driftklara

Vi söker dig som
Är en trygg och tydlig ledare

Trivs med ansvar och fattar beslut

Förstår sambandet mellan planering, produktivitet och lönsamhet

Är strukturerad i en rörlig vardag

Är prestigelös och lösningsorienterad

Har förmåga att samarbeta nära både tekniker och säljare

Publiceringsdatum
2026-03-01

Kvalifikationer
Erfarenhet av personalansvar

B-körkort

God svenska i tal och skrift

Goda digitala kunskaper (Office / affärssystem)

Meriterande
Erfarenhet av arbetsledning inom service eller entreprenad

Mekanisk kunskap

C-körkort

God lokalkännedom i Malmöregionen

Om företaget
Klottrets Fiende No 1 är ett stabilt och entreprenörsdrivet företag med cirka 40 medarbetare och verksamhet i Malmö, Helsingborg, Ucklum och Järfälla.
Vi är ISO-certifierade och arbetar strukturerat med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I Malmö består teamet idag av 6 tekniker och vi har ambition att fortsätta växa - med bibehållen lönsamhet och struktur.
Hos oss är beslutsvägarna korta och rätt person har stora möjligheter att påverka hur vi utvecklar verksamheten framåt.
Urval och intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7218286-1838591".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Klottrets Fiende No 1 All Remove Syd Förs AB (org.nr 556336-0535), https://karriar.klottrets-fiende.se
Strömgatan 10 (visa karta)
212 25  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Klottrets Fiende No 1

Jobbnummer
9769673

Prenumerera på jobb från Klottrets Fiende No 1 All Remove Syd Förs AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Klottrets Fiende No 1 All Remove Syd Förs AB: