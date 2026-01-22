Arbetskonsulent till Jobbcentrum
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
Vill du arbeta nära människor och arbetsgivare och bidra till att fler når självförsörjning? Jobbcentrum söker nu en engagerad och driven Arbetskonsulent.
På Jobbcentrum står individen i fokus. Vi arbetar i nära samverkan med Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland, Vuxenutbildningen och det lokala näringslivet. Deltagarnas erfarenheter och synpunkter tas systematiskt tillvara i verksamhetens utveckling. Som arbetsplats erbjuder vi flextid, subventionerad friskvård och möjlighet till semesterväxling.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som Arbetskonsulent ger du individ- och gruppanpassat stöd till personer på väg mot arbete eller studier. Du arbetar i team tillsammans med arbetsledare, kurator och andra funktioner. Rollen är utåtriktad och innebär ett aktivt arbete med arbetsgivarkontakter.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
* kartlägga individers behov, resurser och mål
* coacha och motivera deltagare mot självförsörjning
* arbeta aktivt med arbetsgivarkontakter inom kommunal och privat sektor
* matcha deltagare till praktik, arbetsträning eller arbete
* arbeta enligt Supported Employment-metoden
* följa upp och analysera mål och resultat tillsammans med teametKvalifikationer
Vi söker dig som:
* har högskoleexamen som socionom, beteendevetare eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* har erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor
* har god pedagogisk och kommunikativ förmåga
* är självständig, strukturerad och samarbetsinriktad
* innehar B-körkort
Meriterande
* erfarenhet av Supported Employment
* erfarenhet av arbete med personer med beroendeproblematik, långtidsarbetslöshet eller funktionsvariationer
* erfarenhet av verksamhetssystemet LifecareDina personliga egenskaper
Du trivs i ett högt tempo och i en dynamisk, utåtriktad roll med många kontaktytor. Du är relationsskapande, initiativtagande och lösningsfokuserad, med förmåga att hantera flera processer parallellt. Du är trygg i mötet med både deltagare och arbetsgivare och tar gärna en aktiv roll i att skapa nya samarbeten.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
