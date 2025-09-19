Arbetschef till Storstadens Entreprenad
Experis AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-09-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en erfaren ledare inom bygg med känsla för både människor och resultat?
Storstadens Entreprenad växer och söker nu en arbetschef som vill vara med och driva vår fortsatta utveckling.
Som arbetschef hos oss leder du genom andra. Du ansvarar för helheten - från att coacha projektledare och arbetsledare till att säkra att våra projekt genomförs effektivt, tryggt och med hög kvalitet. Du blir en viktig länk mellan ledning, kunder och produktion, där du både tar ansvar för ekonomi och arbetsmiljö och fungerar som bollplank i inköp och projektering. Här får du vara med och vidareutveckla strukturer, rutiner och arbetssätt som stärker hela vår verksamhet.
Du kommer att vara en viktig del av vår ledningsgrupp och bidra i både strategiska beslut och förbättringsarbete. I vardagen innebär det att du följer upp projektekonomi, driver utvecklingsfrågor, deltar i rekrytering och personalfrågor, samt ser till att arbetsmiljö och säkerhet håller högsta nivå ute i våra projekt.
Vi ser att du som söker har bakgrund från entreprenadsidan och erfarenhet av större kommersiella projekt med ansvar för både personal och ekonomi, troligtvis i roller som projektchef eller arbetschef. Du är rak och orädd i din kommunikation, men också empatisk och engagerad.
Hos oss blir du en del av ett växande bolag med stark lagkänsla, där du får stora möjligheter att påverka både verksamheten och din egen utveckling.Publiceringsdatum2025-09-19Så ansöker du
Låter detta som nästa steg för dig?
I den här rekryteringen samarbetar Storstadens Entreprenad med Jefferson Wells. Kontakta gärna rekryteringskonsulter Mattias Sahlström 08 736 11 13 eller Anna Setterberg 08 736 25 83 om du har frågor gällande rollen. Vi arbetar med löpande urval så sök gärna rollen så fort som möjligt.
Om Storstadens
Storstadens Entreprenad är en totalleverantör av bygg- och anläggningstjänster. Vi sitter i nyrenoverade lokaler i Farsta Strand och våra projekt finns över hela Stockholmsområdet. Vår kultur präglas av ett öppet och prestigelöst klimat, med högt engagemang och nära till skratt. Hos oss får du chansen att vara med på en tillväxtresa där både människor och projekt utvecklas. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28a94fc8-d8e0-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Storstadens Entreprenad AB Kontakt
Mattias Sahlström mattias.sahlstrom@jeffersonwells.se 087361113 Jobbnummer
9518409