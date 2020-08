Arbetare Göteborg - B3 Personal AB - Elkraftsjobb i Göteborg

B3 Personal AB / Elkraftsjobb / Göteborg2020-08-262020-08-26B3 Personal är ett bemannings- och rekryteringsföretag beläget i Stockholm men med verksamhet runt om i landet. Vi vänder oss till dig som är engagerad och har hög arbetsmoral. Oavsett var i karriären du befinner dig vill vi hjälpa dig att ta nästa steg!Nu söker vi dig som är på jakt efter nya utmaningar och som vill arbeta med enklare montering.Stor vikt läggs på dina personliga egenskaper i denna rekrytering, vi söker personer som inte räds av hårt arbete och som är lösningsorienterade. Tidigare arbetslivserfarenhet inom liknande områden är ett plus men absolut inte något krav.Vi söker personal som till en början vill hoppa på ett uppdrag med start relativt omgående och 6-7 veckor.Sök idag och beskriv gärna i ansökan vad just du kan bidra med på en arbetsplats.Vi på B3P jobbar med ett löpande urval och det betyder att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Ansök därför så snart som möjligt! Om du har några frågor är du välkommen att maila: alexander@b3p.se . Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail - endast frågor.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidEnligt ök Enligt ökEnligt KollektivatalSista dag att ansöka är 2020-08-31B3 Personal AB5334658