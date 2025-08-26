Arbeta som Nationalekonom på Finansdepartementet
Regeringskansliet / Ekonomijobb / Stockholm Visa alla ekonomijobb i Stockholm
2025-08-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Uppsala
eller i hela Sverige
Internationella och ekonomiska avdelningen, Finansdepartementet Har du erfarenhet av att arbeta med prognoser och är van att arbeta med samordnande arbetsuppgifter? Då kan vi erbjuda dig ett omväxlande arbete i en utvecklande roll där du tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor bidrar till samhällsutvecklingen.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Internationella och ekonomiska avdelningen ansvarar för att göra prognoser över svensk och internationell ekonomi och samordnar Finansdepartementets internationella frågor. Avdelningen ansvarar också för att analysera hur samhällets resurser används och fördelas och gör bedömningar av effekter av regeringens förslag inom den ekonomiska politiken. Avdelningen består av fyra enheter, en av dessa är prognosenheten som består av ca 20 personer.
Prognosenheten ansvarar för regeringens makroekonomiska och offentligfinansiella prognoser samt att bistå avdelningens stabsfunktion. Tjänsten kommer att innebära en kombination av prognos- och stabsarbete. I prognosarbetet ingår löpande bevakning och analys av den svenska och internationella konjunkturutvecklingen samt framtagande av underlag till den politiska ledningen. Arbetet innebär också utfallshantering, underhåll och utveckling av arbetssätt och modeller för de egna prognosområdena. Medarbetare från enheten deltar även i internationella samarbeten samt i diskussioner med andra svenska prognosmakare och institutioner. Arbetet sker stundtals under tidspress.
I arbetsuppgifterna vid stabsfunktionen ingår att samordna enhetsöverskridande frågor och underlag till den politiska ledningen, utveckla och förvalta avdelningsgemensamma rutiner och processer samt stödja avdelningsledningen. Arbetet i stabsfunktionen innebär både att ge service och att bidra till styrningen av avdelningens dagliga arbete. Arbetet innebär många kontakter med övriga delar av avdelningen, den politiska ledningen samt andra delar av Finansdepartementet och Regeringskansliet.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.sePubliceringsdatum2025-08-26Bakgrund
Vi söker dig som har en master- eller magisterexamen i nationalekonomi och gärna erfarenhet av arbete med prognoser inom makroekonomi eller offentliga finanser. För tjänsten krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt en god vana vid att arbeta i Officepaketet.
Meriterande för tjänsten är arbete inom Regeringskansliet eller en annan myndighet som bedöms som relevant. Har du dessutom erfarenhet av stabsarbete, budgetsamordning eller andra samordningsuppgifter är detta också meriterande.
Du är van vid att analysera ekonomisk statistik och har ett intresse för programmering och kvantitativa analyser. Erfarenhet av programvaror som Eviews, Macrobond eller liknande är meriterande för tjänsten.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
I ditt arbete kommer du att ha många kontaktytor, vilket gör det viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du kan arbeta både ensam och i team. Eftersom vår verksamhet är omvärldsstyrd, krävs det att du är flexibel och kan anpassa dig efter förändringar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, och söker dig som är strukturerad och kan planera ditt arbete effektivt. Du trivs med att sätta upp och följa tidsramar, och har en förmåga att hantera komplexa frågor på ett systematiskt sätt. Du har också en stark problemlösande analysförmåga och är van vid att arbeta med utmanande uppgifter, alltid med fokus på att hitta effektiva lösningar. Vidare ser vi att du är serviceinriktad, hjälpsam och lyhörd för olika behov.Övrig information
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på ett år. Vi söker två nya medarbetare. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Stockholm. Det finns viss möjlighet att arbeta på distans om verksamheten tillåter. Till din ansökan ska du bifoga en A4-sida med högst 400 ord där du analyserar en aktuell samhällsfråga. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Karine Jabet Raoufinia som är enhetschef. Du är också välkommen att kontakta Charlotte Wahlström, Rekryteringsspecialist om du har frågor om rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Miriam Ben Hadj Ali för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 16 september 2025
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Ersättning
Månadslön Friskvård Pensionsavsättning Semesterdagar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9476210