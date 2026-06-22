Arbeta som Nationalekonom på Finansdepartementet
Regeringskansliet / Ekonomijobb / Stockholm Visa alla ekonomijobb i Stockholm
2026-06-22
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Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Internationella och ekonomiska avdelningen ansvarar för internationella ekonomiska frågor och för att analysera svensk och internationell ekonomi, bland annat genom att göra prognoser samt bedömningar av effekten för svensk ekonomi av regeringens förslag inom den ekonomiska politiken. Avdelningen deltar i det ekonomisk-politiska samarbetet inom en rad internationella organisationer. Därutöver är avdelningen ansvarig för styrningen av ett antal myndigheter. Avdelningen består av fyra enheter, där prognosenheten är en.
Prognosenheten ansvarar för regeringens makroekonomiska och offentligfinansiella prognoser samt för avdelningens stabsfunktion. I arbetsuppgifterna ingår löpande bevakning, analys och prognoser samt framtagande av underlag till den politiska ledningen. Arbetet innebär också utfallshantering, underhåll och utveckling av arbetssätt och modeller för olika prognosområden. Medarbetare från enheten deltar även i internationella samarbeten samt i diskussioner med andra svenska prognosmakare och institutioner. Arbetet bedrivs både enskilt och i grupp.
I arbetsuppgifterna kan det även bli aktuellt att från tid till annan bistå avdelningens stabsfunktion med att samordna enhetsöverskridande frågor och underlag till den politiska ledningen.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se/Publiceringsdatum2026-06-22Bakgrund
Vi söker dig som har en master- eller magisterexamen i nationalekonomi och erfarenhet av att analysera ekonomisk statistik. Du har goda kunskaper inom tidsserieanalys, kvantitativa metoder och programmering samt förmågan att omsätta komplexa nationalekonomiska samband till tydliga och lättillgängliga budskap för olika målgrupper.
Du har en mycket god stilistisk förmåga och kan formulera välstrukturerade och pedagogiska texter av hög kvalitet. Vidare har du god förmåga att presentera och kommunicera analyser, slutsatser och rekommendationer på ett tydligt och övertygande sätt. Du uttrycker dig mycket väl på både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt. Du har goda kunskaper i Officepaketet och kan använda dess verktyg effektivt i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har skrivit uppsats inom makroekonomi eller offentliga finanser. Vidare är erfarenhet av att ta fram makroekonomiska eller offentligfinansiella prognoser en fördel. Erfarenhet av arbete med programvarorna EViews eller Macrobond ses också som meriterande. Vi värdesätter även erfarenhet från arbete inom Regeringskansliet eller annan relevant verksamhet med anknytning till ekonomisk politik eller offentlig förvaltning. Därtill är det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en ekonomiskpolitisk miljö med högt tempo, där förmågan att hantera komplexa frågeställningar, snäva tidsramar och skiftande prioriteringar är central.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/
I ditt arbete kommer du att ha många kontaktytor, vilket gör det viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du kan arbeta både ensam och i team. Eftersom vår verksamhet är omvärldsstyrd, krävs det att du är flexibel och kan anpassa dig efter förändringar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, och söker dig som är strukturerad och kan planera ditt arbete effektivt. Du trivs med att sätta upp och följa tidsramar, och har en förmåga att hantera komplexa frågor på ett systematiskt sätt. Du har också en stark problemlösande analysförmåga och är van vid att arbeta med utmanande uppgifter, alltid med fokus på att hitta effektiva lösningar. Vidare är du serviceinriktad, hjälpsam och lyhörd för olika behov. Du är nyfiken, initiativtagande och vågar pröva nya arbetssätt och angreppssätt.Övrig information
Vi söker flera nya medarbetare både till visstidsanställning och tillsvidare anställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Stockholm. Det finns viss möjlighet att arbeta på distans om verksamheten tillåter.
För att din ansökan ska kunna behandlas behöver du bifoga en text om högst 400 ord (motsvarande cirka en A4-sida) där du analyserar en aktuell samhällsfråga. Syftet är att ge dig möjlighet att visa din analytiska förmåga, ditt omdöme samt din förmåga att uttrycka dig skriftligt på ett tydligt och välstrukturerat sätt.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Sara Schånberg, biträdande enhetschef, 08-405 14 79. Du är också välkommen att kontakta Charlotte Wahlström, Rekryteringsspecialist, 08 405 97 58 om du har frågor om rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Miriam Ben Hadj Ali för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 24 juli 2026
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
111 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
9973286