Arbeta med mat & service

Casabella AB / Kockjobb / Ängelholm
2026-01-24


Vi söker personal till vår pizzeria & restaurang
Vill du jobba i en härlig restaurangmiljö med högt tempo, god stämning och riktigt bra mat?
Nu söker vi nya kollegor till vår pizzeria och restaurang!

Publiceringsdatum
2026-01-24

Om tjänsten
Arbetet innebär varierande uppgifter i restaurangen, såsom:
Servering och kundbemötande

Arbete i kök/pizzeria (beroende på erfarenhet)

Förberedelser och hålla restaurangen ren och trivsam

Arbetstiderna är dag, kväll och helg, enligt schema.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och positiv

Gillar att jobba i team och i ett högt tempo

Är ansvarstagande och punktlig

Har erfarenhet från restaurang (meriterande men inget krav)

Det viktigaste för oss är rätt inställning - vi lär gärna upp dig!
Vi erbjuder
Ett roligt och omväxlande jobb
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen

Varmt välkommen med din ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
E-post: tintinabbas@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
casabella AB (org.nr 559072-3200)
Heimdallgatan 33 (visa karta)
262 71  ÄNGELHOLM

Arbetsplats
Casabella AB

Jobbnummer
9702817

