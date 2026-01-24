Arbeta med mat & service
2026-01-24
Vi söker personal till vår pizzeria & restaurang
Vill du jobba i en härlig restaurangmiljö med högt tempo, god stämning och riktigt bra mat?
Nu söker vi nya kollegor till vår pizzeria och restaurang!
Arbetet innebär varierande uppgifter i restaurangen, såsom:
Servering och kundbemötande
Arbete i kök/pizzeria (beroende på erfarenhet)
Förberedelser och hålla restaurangen ren och trivsam
Arbetstiderna är dag, kväll och helg, enligt schema.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och positiv
Gillar att jobba i team och i ett högt tempo
Är ansvarstagande och punktlig
Har erfarenhet från restaurang (meriterande men inget krav)
Det viktigaste för oss är rätt inställning - vi lär gärna upp dig!
Vi erbjuder
Ett roligt och omväxlande jobb
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Varmt välkommen med din ansökan
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
E-post: tintinabbas@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559072-3200)
Heimdallgatan 33
)
262 71 ÄNGELHOLM
Casabella AB Jobbnummer
9702817