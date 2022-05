Är du vår nya sektionsledare?

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg

2022-05-30



Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. Hos oss är det viktigt med digital kompetens och att alla bidrar till den digitala utvecklingen. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Välkommen till en spännande verksamhet där just du kan göra skillnad.Hos oss på Onkologen Sahlgrenska bedrivs högspecialiserad vård inom allmän- och gynekologisk onkologi. På Avdelning 52 vårdas patienter med bröstcancer, thyroideacancer, analcancer, gastrointestinala tumörer och okända primärtumörer.De behandlingar som ges i samband med vårdtiden är i huvudsak strål-, cytostatika- och radionukleidterapi, både i kurativt och palliativt syfte. Vi vårdar också patienter för symtom som följer av cancersjukdomen eller behandlingen. Patienterna har många gånger komplexa omvårdnadsbehov och stor vikt läggs vid att ge både patient och närstående god omvårdnad.Vad kan vi erbjuda dig?- Ett spännande och utvecklande arbete. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och få möjlighet till spetskompetens inom vår specialitet.- Alla våra medarbetare genomgår en strålsäkerhetsutbildning och cytostatikakörkort.- Vi erbjuder poängutbildningar inom onkologi och möjlighet att läsa specialistsjuksköterskeutbildningen inom onkologi på sikt.2022-05-30Som sektionsledare planerar du avdelningens dagliga verksamhet och strukturerar så att det fungerar så effektivt som möjligt. Du arbetar också för ett gott samarbete med våra övriga verksamheter inom området Onkologi. Du kommer arbeta för att samplanera studenter, introducera ny personal och interna utbildningar.Du kommer även ha ansvar för schemaplanering och se till att arbetspassen är rätt bemannade.Du skall medverka i klinikens patientsäkerhetsarbete och medverka till att patientsäkerhet, tillgänglighet, patientbemötande och vårdkvalitet ständigt förbättras.Som sektionsledare är du direkt underställd vårdenhetschefen och arbetat nära vårdenhetschefen. Tjänsten innebär ett 3-årigt uppdrag som sektionsledare med tillsvidareanställning i grundprofessionen.Om digVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du tidigare erfarenhet av onkologisk vård, arbete i ledande befattning och/eller schemaplanering är det meriterande.Vi värdesätter följande:- Du tycker om att leda och fördela arbetet på avdelningen och tar egna initiativ- Du är bra på att samarbeta och trivs i en ledande roll där du verkar för en god arbetsmiljö.- För verksamhetens utveckling ser vi gärna att du är kreativ, har förmåga att tänka nytt och kan förmedla förslag och nya idéer och är strukturerad.- Vi ser att du har ett positivt förhållningssätt och bidrar till ett öppet, tillåtande och trivsamt arbetsklimat.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Du tar eget ansvar och arbetar med patienten och personalen i fokus. Du är flexibel, har förmåga att arbeta i team med både sjuksköterskor och undersköterskor samt är nyfikenhet och prestigelös. Du ser hela teamet och är närvarande som ledare.Varmt välkommen med din ansökan!Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt. Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning

Individuell lönesättning

Sista dag att ansöka är 2022-06-13