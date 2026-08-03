Är du vår nya inköpare?
Trafikverket / Inköpar- och marknadsjobb / Borlänge Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Borlänge
2026-08-03
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Vill du arbeta som inköpare på Trafikverket och genomföra affärer som leder till samhällsnytta och samtidigt ha en möjlighet till utveckling?Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som inköpare på Trafikverket blir du en viktig del av vårt affärsstöd och bidrar till att vi gör värdeskapande och hållbara affärer för samhällets bästa. I rollen ansvarar du för att genomföra och hantera avrop och upphandlingar i första hand inom inköpskategorierna Varor, Tjänster och Tekniskt godkänt material. Du förvaltar affärer som leder till samhällsnytta, driver och deltar i upphandlingar, säkerställer framdrift och kvalitet i upphandlade avtal samt upprätthåller goda relationer med Trafikverkets leverantörer. Du stödjer och supportar övriga Trafikverket, där du agerar affärsstöd och hjälper organisationen i frågor gällande inköp. Du bidrar också till utvecklingen av våra arbetssätt och metoder.
Du trivs i en roll där du både utmanar och bygger starka relationer med intressenter, partners och leverantörer. Med ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt, kombinerat med nyfikenhet och god marknadskännedom, identifierar du möjligheter och driver lösningar som stärker verksamheten och skapar långsiktigt värde.
Vi erbjuder dig ett lärorikt och utvecklande arbete med stort eget ansvar och en introduktion med en erfaren handledare för att du ska komma in i arbetet på bästa sätt. Till din hjälp har du ett erfaret och kompetent nätverk av kollegor och hos oss har vi en kultur där vi i gruppen stöttar varandra, bollar idéer och delar med oss av vår kunskap. Genom individuella utvecklingsplaner erbjuder vi goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling inom inköpsorganisationen.
Inom den centrala funktionen Inköp och logistik arbetar cirka 300 medarbetare med Trafikverkets inköpsverksamhet, varav ungefär 80 i Borlänge. Här möts du av en mångsidig arbetsmiljö där uppdragen spänner över både operativa, taktiska och strategiska nivåer.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en roll där du både utmanar och bygger starka relationer med intressenter, partners och leverantörer. Du är drivande, ansvarstagande och lösningsorienterad, och du arbetar på ett strukturerat och målmedvetet sätt för att identifiera möjligheter och driva lösningar som stärker verksamheten och skapar långsiktigt värde. Din samarbetsförmåga och din förmåga att bygga förtroende är avgörande för att lyckas i rollen. Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.
Vi vill att du:
har en högskoleexamen om minst 180 hp (120 p) med inriktning mot teknik, ekonomi eller juridik, avslutad inom de senaste fem (5) åren, alternativt en YH/KY-utbildning avslutad inom de senaste fem (5) åren i kombination med erfarenhet av offentlig upphandling som vi sammantaget bedömer som likvärdig. Vänligen bifoga ditt utbildnings-/examensbevis i samband med din ansökan.
har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
har god förmåga i engelska i tal och skrift
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
På Inköp och logistik har du möjlighet att påverka effektiviteten, innovationen och produktiviteten i Sveriges transportsystem. Du är en del av den största beställaren i branschen, med en årlig uppdragsvolym på närmare 60 miljarder kronor. Tillsammans med dina kollegor driver du värdeskapande förändringar och bidrar till nya smarta lösningar för såväl medborgare som företag.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25:2026:024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
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000 00 ORT ENLIGT ANNONSEN Kontakt
Rekryterande chef
Per Olofsson per.olofsson@trafikverket.se 0101231519 Jobbnummer
10018697