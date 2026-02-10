Är du vår nya bygglovschef?
Vill du ta ett tydligt ledaruppdrag i hjärtat av Borlänges samhällsbyggnad? Som bygglovschef leder du en enhet som varje dag påverkar hur Borlänge växer, utvecklas och upplevs, av invånare, företag och besökare. Här kombineras ett viktigt myndighetsuppdrag med service, utveckling och nära samarbete.
Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar engagerade medarbetare som tillsammans vill skapa, bevara och utveckla ett långsiktigt attraktivt Borlänge att bo, besöka och verka i. Vi har en positiv och prestigelös kultur där samarbete, kunskapsdelning och utveckling är en självklar del av vardagen.
Hos oss finns goda möjligheter att förena privatliv och arbetsliv genom flexibla arbetssätt och ett tillitsbaserat ledarskap. Vi erbjuder bland annat möjlighet till distansarbete, semesterväxling som ger fler lediga dagar samt friskvårdsbidrag och andra uppskattade förmåner. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida, borlange.se.
Bygglovsenheten är en del av verksamheten Miljö, plan och bygg och har en central roll i kommunens samhällsbyggnadsprocesser. Som bygglovschef får du möjlighet att påverka hur arbetet organiseras, utvecklas och prioriteras framåt. Enheten står idag inför ett spännande skede där den nya plan- och bygglagen omsätts i praktiken - med uppdaterade arbetssätt, tydliga beslutsvägar och ett starkt fokus på rättssäker och medborgarvänlig handläggning. Förutsättningarna är goda genom ett genomfört utvecklingsarbete som bland annat återspeglas i hur vi möter medborgare via vår webbplats och i den bygglovsguide som tagits fram av medarbetare i enheten.
Du blir en självklar del av både verksamhetens och förvaltningens ledningsgrupp och arbetar nära andra chefer, strateger, politiken och nämnder. Rollen ger stort utrymme att ta ansvar, men också ett tydligt sammanhang och stöd i chefsrollen.
Ledarskapet i Borlänge kommun är viktigt i vår strävan att ge ännu bättre service till våra Borlängebor. Du som chef jobbar efter vår ledarfilosofi som innebär att du är tydlig, modig, kommunikativ, coachande och långsiktig i ditt ledarskap. Detta gör du med vår värdegrund som ledstjärna i det dagliga arbetet:
* Jag finns här för Borlängebon
* Jag gillar utmaningar
* Jag möter varje människa med öppenhetPubliceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Som bygglovschef leder, samordnar och utvecklar du enheten med fokus på kvalitet, service och en effektiv och rättssäker bygglovsprocess. Du skapar tydlighet i uppdraget, ger stöd till dina medarbetare och bygger en arbetsmiljö där kompetens tas tillvara och utvecklas.
Rollen innebär att du sätter riktning för enhetens arbete och driver förbättrings och utvecklingsinitiativ i nära samarbete med förvaltningschef, verksamhetschef och övriga enhetschefer. Tillsammans arbetar ni för en tillgänglig, professionell och framtidsorienterad samhällsbyggnad.
Du har verksamhets-, budget- och personalansvar för tolv medarbetare och ansvarar för att enheten når sina mål. I uppdraget ingår även att delta i nämndprocesser och arbeta nära den politiska styrningen, där du bidrar med analys, helhetssyn och framåtblick.
Det här är en roll för dig som vill kombinera trygghet i ledarskapet med möjlighet att driva utveckling och förändring, i ett sammanhang där ditt bidrag märks.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom exempelvis samhällsbyggnad, eller annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet. Du har flerårig erfarenhet av arbete enligt plan och bygglagen med tillhörande lagstiftning och är trygg i myndighetsrollen. Du är van att arbeta i offentlig verksamhet med nära koppling till politisk styrning och nämndprocesser. Du har också god datorvana, mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt B-körkort.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Du är en trygg och lösningsorienterad ledare som kan väga samman lagkrav, service och effektivitet. Du arbetar strukturerat, ser helheten och har förmåga att styra mot gemensamma mål. Med ett tydligt och varmt förhållningssätt skapar du tillit och bygger goda relationer, både inom organisationen och externt.
Vi vill att du ska lyckas och trivas i ditt chefsuppdrag och erbjuder därför stöd i ledarskapet genom exempelvis utbildningar, chefsnätverk och ett stort team av stödfunktioner. Tillsammans skapar vi hållbara arbetssätt för både verksamheten och människorna i den.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
