Är du student och vill jobba extra? Vi söker en assistent till Ä - Frösunda Personlig Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ängelholm

Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ängelholm2021-04-07Vi söker dig som älskar att hjälpa andra! Vi söker just nu en assistent som vill arbeta efter ett 4 veckors schema därav man jobbar 3 fredagar och 1 torsdag 17.00 - 08.00 med sovande jour. Assistentjobbet kan också vara ett idealiskt extrajobb till exempel för dig som pluggar eller liknande.Finns möjlighet till att arbeta fler pass under sommaren.Beskrivning av tjänsten som personlig assistentJag undrar om just Du kan tänka dig bli min förlängda arm i vardagen? För drygt tjugo år sedan skadade jag mig fysiskt i en olycka och har sedan dess suttit i rullstol. Arbetsuppgifterna är varierande, allt ifrån personlig hygien till handräckning vid handling, matlagning, hushållsgöromål och följa med på utlandsresor. Jag är en man, 40 år. Mina intressen är sport, resor, film, serier, inredning, samhällsfrågor och umgänge med vänner. Att vara personlig assistent hos mig kan vara det perfekta jobbet för dig som vill ha ett omväxlande arbete där dagarna kan skilja sig mycket.Vi söker dig som:Är kvinnaFörstår vikten av att hjälpas åt vid vakanserHar en lugn personlighetHar B-körkortÄr rökfriHar stor förståelse och respekt för personlig integritetFörstår vikten av lyhördhetPassar tiderVi erbjuder digVi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.Övrig informationAnställningsform : TillsvidareanställningOmfattning: 21%Arbetstid: Arbetstiden är förlagd mellan 17.00-08.00. På natten är det sovande jourTillträde: 1 juni.Ort: ÄngelholmVi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Sista ansökningsdag 2021-04-28.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-28Frösunda Personlig Assistans AB5676341