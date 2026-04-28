Applikationskonsult till IT-bolag
2026-04-28
Vill du kombinera produktutveckling med nära kundkontakt? Har du erfarenhet av verksamhetssystem och drivs av att förbättra, förenkla och skapa värde genom digitala lösningar? För vår kunds räkning söker vi nu en applikationskonsult som vill ta en nyckelroll i utvecklingen och leveransen av kvalificerade administrativa system och IT-tjänster. Här får du möjlighet att påverka både produktens utveckling och kundernas upplevelse i en roll där teknik möter verksamhet. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
I rollen som applikationskonsult blir du en central del av ett agilt team som arbetar med att utveckla moderna digitala lösningar för administrativa verksamheter. Systemen används av kunder över hela landet för att hantera bland annat bokningar och andra verksamhetskritiska processer. Du arbetar enligt Scrum i ett självorganiserande team med korta iterationer och stort fokus på kontinuerlig förbättring.
Rollen har en tydlig tyngdpunkt inom produktutveckling samtidigt som du har en viktig och löpande dialog med kunder. Du fungerar som länken mellan användarnas behov och den tekniska utvecklingen, där du arbetar med kravställning, testning och framtagning av specifikationer samt stöttar utvecklingsteamet i det dagliga arbetet. Du har även en aktiv roll i kundsupport via mejl och telefon samt genomför utbildningar och implementationer, både digitalt och ute hos kund. I rollen kan det därför förekomma resor i tjänsten.
Her får du goda möjligheter att utvecklas inom produktutveckling och ta ett större ansvar över tid. Du arbetar nära produktägare och utvecklare och uppmuntras att engagera dig i de områden som intresserar dig mest, oavsett om det gäller teknik, arbetssätt eller kundrelationer.
Specificera och testa nya funktioner i samarbete med utvecklingsteamet
Dokumentera krav och funktionalitet utifrån kundbehov och verksamhetsanalys
Kvalitetssäkra leveranser genom systematisk testning
Samarbeta med produktägare och andra teammedlemmar för att prioritera utvecklingsarbete
Ge kundservice via telefon och mejl - hjälpa användare att få ut mesta möjliga av systemen
Planera och genomföra utbildningar, både i deras kurslokal, digitalt och hos kunder
Stötta vid implementation av nya kunder
Bidra till förbättringsarbete baserat på kundåterkoppling
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskoleingenjörsexamen inom systemvetenskap, informatik eller liknande
Är nyexaminerad eller har tre års arbetslivserfarenhet, gärna från roller som applikationskonsult, verksamhetskonsult, IT-koordinator eller liknande
Har erfarenhet av att arbeta med verksamhetssystem eller affärssystem
Trivs med både strukturerat dokumentationsarbete och problemlösning vid kundkontakt
Är obehindrad i svenska både i tal och skrift, då detta används i det dagliga arbetet
Har B-körkort
Det är meriterande om du har:
Har arbetat med specifikation, testning eller kravhantering
Erfarenhet av att hålla utbildningar eller presentationer
Vidare kommer vi lägga stor vikt på personlig lämplighet. Vi söker dig som är nyfiken på teknik och har ett intresse för att förstå hur system fungerar och hänger ihop. Du arbetar strukturerat och noggrant, samtidigt som du är kommunikativ och pedagogisk i ditt sätt att förklara tekniska lösningar för olika målgrupper. Du är självgående i ditt arbete men trivs lika bra i team och ser värdet av att samarbeta mot gemensamma mål. Vidare är du kundorienterad med ett genuint intresse för att hjälpa andra och skapa goda användarupplevelser. Du är dessutom öppen för att lära dig nya arbetssätt, trivs i en föränderlig miljö och tar gärna egna initiativ.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Det här är en direktrekrytering där du blir anställd hos företaget. Friday ansvarar för rekryteringsprocessen och alla frågor hänvisas till Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Evelina Ogheden
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
