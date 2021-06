Applikationsdriftstekniker/DBA - Active Search & Hr Consulting In Europe AB - Supportteknikerjobb i Södertälje

Active Search & Hr Consulting In Europe AB / Supportteknikerjobb / Södertälje2021-06-30Volkswagen Financial Services har en stark position på den svenska marknaden med en utlåning på 40 miljarder. Vår kontraktsportfölj består av 241 000 finansavtal, 185 000 serviceavtal och över 218 000 försäkringsavtal. Både vår portfölj och personalstyrka på 235 anställda växer för varje år. Under det gemensamma varumärket Volkswagen Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB, försäkring genom IF Skadeförsäkring AB och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group. Globalt hanterar Volkswagen Financial Services cirka 21,5 miljoner kontrakt, har 16 571 medarbetare och 223,5 miljarder euro i totala tillgångar.Förändra förutsättningarna för finansbranschen!Volkswagen Finans Sverige AB är arbetsplatsen för dig med ett genuint intresse för innovation och som vill arbeta med moderna lösningar. Vi är en medelstor organisation där varje medarbetare är viktig, men som genom Volkswagen-koncernen också besitter stora möjligheter. Det bästa av båda världar skulle man kunna säga! Här är handlingsutrymmet stort och för den drivna och nytänkande finns alla möjligheter att få vara med och påverka.Tjänsten är en heltidsanställning med placering på vårt huvudkontor i Södertälje, endast 30 minuter från Stockholm. Som anställd hos oss kan vi utöver ett engagerande arbete med goda utvecklingsmöjligheter erbjuda dig ett antal generösa anställningsförmåner som exempelvis prestationsbonus, personalbil och friskvårdsbidrag. Hos oss har du möjlighet till ett flexibelt arbetssätt genom att kombinera arbete på distans med arbete i våra nyrenoverade lokaler.Nu söker vi en Applikationsdriftstekniker/DBAVi söker nu en Applikationsdriftstekniker/DBA som brinner för morgondagens teknik och vill följa med på vår molnresa! För att kunna leverera tekniska lösningar av världsklass till våra kunder arbetar vi med den allra senaste tekniken. Vi strävar alltid efter att överträffa oss själva och en IT-roll här är en direkt väg in i den molnbaserade världen.Du kommer att arbeta som Applikationsdriftstekniker/DBA i driftmiljöer så som Amazon Web Services och IaaS från huvudkontoret i Tyskland, i ett nära samarbete med våra utvecklingsteam. Du har djup kunskap inom Microsoft-infrastruktur och som SQL DBA. Du har även koll på API hantering, M365 samt scripting/PS. Tidigare erfarenhet av cloud-drift och samverkan med DevOps i relation till AWS eller Azure med tillhörande tjänster är ett plus. Var med och ta ett nytt grepp om hur våra IT-tjänster utformas i framtiden. Beredskap ingår i tjänstenHos oss kommer du få arbeta i en inspirerande grupp som ansvarar för vår applikationsdrift. Här får du verkligen möjlighet att vara med och bygga upp en modern infrastruktur med snabba, kostnadseffektiva och anpassningsbara tjänster. Som en del av vår IT-avdelning kommer du spela en viktig roll och få en del i de tekniknära projekt vi har inom företaget.Vem är du?Vi söker dig som har aktuell och relevant erfarenhet av applikationsdrift inom Microsoft infrastruktur med produktions, testmiljöer samt övervakning i större IT-miljöer, är en fena som SQL DBA och vill jobba med tjänster i molnet så har du hittat rätt.Som person är du driven, initiativtagande och väl medveten om mål och kvalitét. Att kunna kommunicera på ett tydligt sätt och samarbeta väl med andra är naturligt för dig. I ditt arbete är du van att analysera och löser komplicerade problem. Du har god kommunikativ förmåga, såväl skriftligt som muntligt, i både svenska och engelska.I denna rekrytering samarbetar Volkswagen Financial Services med Active Search. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mia Wretborn Hedberg på 0707-273500 eller via mail mia@active-search.se eller Fanni Orestav på 073-852 79 63 eller mail fanni@active-search.se Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mail, då vi värnar om din personliga integritet. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter enligt GDPR på https://active-search.se/integritetspolicy/ Eftersom vi rekryterar löpande vill vi ha din ansökan så snart som möjligt.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning2021-06-30Timlön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-08-20Active Search & Hr Consulting In Europé AB5838199