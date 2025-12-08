Application & Project Engineer till Dpower i Kungsbacka
Dpower AB, together with SwedMotor AB, is part of the EMERNA Group, and together we are Sweden's leading independent drivetrain and power generation distributor and specialist in advanced exhaust aftertreatment. Dpower has a broad range of drivetrain solutions, combustion engines, deep technical expertise, and extensive application experience. We can meet all customer power needs and address specific requirements for installation and operation. Dpower supplies engines, generators, and driveline components for marine and industrial applications from, among others, MAN, John Deere, Green Power, Yanmar, Cox Marine, Kohler Marine, Neander, Solé Advance and Hyundai-SeasAll. Dpower is currently in a very expansive phase with power generation solutions, exhaust aftertreatment technology, alternative fuels and hybrid solutions, new markets and acquisitions. Dpower last year had a turnover of SEK 150 million and employs 21 people (the group 31). Dpower has offices and warehouses in modern facilities in Kungsbacka. Läs mer på www.dpower.se
Vi söker en ingenjör som kan bredda vår kompetens inom nya teknologier. Tjänsten är nyinrättad och utgör ett viktigt steg i vår tillväxtstrategi. Vill du arbeta med några av världens starkaste varumärken i en bransch som snabbt förändras mot elektrifierade och fossilfria lösningar?Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Som Application & Project Engineer arbetar du tätt tillsammans med våra säljare, projektledare, tekniker och kunder för att säkerställa att våra leveranser håller hög kvalitet både tekniskt och affärsmässigt. I offertfasen arbetar du med att ta fram lösningar, kalkyler och offertunderlag för att sedan gå vidare och med att ta fram tekniska underlag och du ansvarar för genomförande av projekt. Du sköter kontakten med såväl kunder som underleverantörer och arbetar kontinuerligt med teknisk dokumentation så som exempelvis ritningar och manualer. Du rapporterar till vår Application & Project Engineering Director. Tjänsten utgår från vårt kontor i Kungsbacka och innefattar resor med cirka 20 övernattning per år.
• Dialog med kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners
• Involverad i försäljningsaktiviteter av projekt och kundspecifika lösningar
• Implementering samt omfattande applikationstestning hos kund
• Utföra kostnadskalkyler och vara behjälplig med tekniska offerttexter till säljare
• Projektledning inklusive tidsplaner och inköp av projektspecifika komponenter
• Samarbeta med teknik, eftermarknad och inköp för helhetslösningar till kund
Vem är du?
• Högskoleingenjör inom mekanik, mekatronik, el, automation eller liknande
• Erfarenhet av teknisk dokumentation, ritningar/CAD, dokumentationsarbete eller motsvarande
• Mycket god kommunikationsförmåga i både svenska och engelska i såväl tal som skrift
• God analytisk och problemlösningsförmåga
• Affärsmässigt agerande med kund- och servicefokus
• God organisationsförmåga
• B-körkort är ett krav
Meriterande
• Erfarenhet från OEM, industri, marin eller tunga fordon
• Erfarenhet av förbränningsmotorer, elektrifiering, hybrid eller liknande
• Tidigare erfarenhet av försäljning eller kundsupport
• Kunskaper i PLC programmering
• Kunskaper i CAD, 2D och 3D
Vi erbjuder
Chansen att få vara med och arbeta med några ledande varumärken i en bransch där utvecklingen nu går fort med avgasrening, alternativa bränslen, hybrid och ren elektrifiering. Flera av våra huvudmän har genom förvärv på kort tid skaffat sig mycket intressanta produkter och koncept. Hos oss kommer du få en ansvarsfull position i en expansiv koncern. Ett spännande jobb med mycket varierande arbetsdagar som du till stor del styr själv. Du växlar mellan, upphandlingar, offerter, projekt, testning och dokumentation. Du erhåller konkurrenskraftig lön och försäkringspaket.
Kontakt & Ansökan
Vi samarbetar med rekryteringsföretaget Your Talent i denna rekrytering, ansök på www.yourtalent.se
För ytterligare information vänligen kontakta rekryteringskonsult Johan Sjöberg på 0761-709851, johan.sjoberg@yourtalent.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
