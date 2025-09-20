Ansvarig Metrovärd, Meteorologen Mountain Lodge
Lapland Resorts AB / Receptionistjobb / Kiruna Visa alla receptionistjobb i Kiruna
2025-09-20
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lapland Resorts AB i Kiruna
Är du den vi söker?
Har du erfarenhet av hotell och vet vad som krävs för att leverera förstklassig service? Trivs du med att ta ansvar, leda andra och samtidigt vara närvarande i driften? Då kan du vara vår nästa Ansvariga Metrovärd på Meteorologen Mountain Lodge - vår unika och sofistikerade fjällpärla i hjärtat av Riksgränsen.
Om Meteorologen
Meteorologen Mountain Lodge är ett varsamt renoverat fjällhotell i ett gammalt tullhus från 1903. Här möter elegant enkelhet en genuin närhet till naturen. Lodgen har 14 personligt inredda rum med moderna bekvämligheter och fräscha badrum. Atmosfären är både varm och sofistikerad - en plats där våra gäster kan koppla av, njuta av stillheten och äta gott.
Många gäster kommer för heliski, skidåkning och fjällupplevelser - vilket gör Meteorologen till en självklar mötesplats och en viktig del av upplevelsen i Riksgränsen.Publiceringsdatum2025-09-20Profil
• Du har erfarenhet från hotell- eller restaurangbranschen på hög nivå.
• Du brinner för att ge gäster en exklusiv och personlig upplevelse.
• Du är ansvarstagande, strukturerad och har ett öga för detaljer.
• Du känner dig trygg i en ledarroll där du både coachar personal och själv deltar i arbetet.
• Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet och din känsla för värdskap.Arbetsuppgifter
Som Ansvarig Metrovärd blir du den som säkerställer att våra gäster får en förstklassig vistelse från incheckning till avsked. Du kommer bland annat att:
• Ansvara för den dagliga driften av lodgen.
• Introducera och coacha personal i service och gästbemötande.
• Leda och schemalägga arbetet i samråd med F&B Manager.
• Ta hand om gästservice, reception, in- och utcheckning.
• Servera frukost och middagar.
• Kontrollera lager, kassa och bokningssystem.
• Delta i F&B-möten och rapportera om drift och utveckling.Kvalifikationer
• Erfarenhet från hotell eller restaurang med höga krav på service.
• God vana av bokningssystem och kassa.
• Trygghet i arbetsledning.
Meriterande
• Tidigare arbete på mindre exklusiva hotell, lodger eller boutiquehotell.
• Erfarenhet som sommelier eller kock.
• B-körkort är meriterande" men inte krav.
• Erfarenhet från arbete på skidanläggning eller i fjällmiljö.
• Kännedom om området Riksgränsen/Björkliden (t.ex. genom skidåkning eller tidigare vistelse här).
Anställningsform: Säsongsanställning
Omfattning: Heltid/deltid enligt överenskommelse
Ort: Riksgränsen
Sista dag att ansöka är Enligt överenskommelse
Vi tillhandahåller personalboende.
Sista dag att ansöka är Vi rekryterar löpande - vänta inte med din ansökan
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan varken CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens samt göra en kort video-presentation. Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater.
Vi tar kontakt via epost vidare i processen, så håll utkik i din epost och även skräppost, så du inte missar viktig information. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lapland Resorts AB
(org.nr 556787-5611) Arbetsplats
Lapland Resorts Jobbnummer
9518730