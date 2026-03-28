Ansvarig ledare för F2F till Naturskyddsföreningen
Om rollen som ansvarig ledare för F2F
I rollen arbetar du nära teamledare och värvare och är regelbundet ute i fält för att följa arbetet, ge stöd och utveckla verksamheten. I vardagen coachar du teamledarna i deras ledarskap, följer upp resultat och arbetssätt samt säkerställer att värvningen håller hög kvalitet.
Rollen omfattar inte egen värvning, men är operativ i ledarskapet. Tjänsten innebär vissa resor mellan Stockholm och Göteborg.
Som säljledare säkerställer du att arbetssätt, rutiner och säljmetodik håller den nivå som krävs för att nå våra ambitioner, både sett till kvalitet och intäkter. Du sätter riktning tillsammans med enhetschefen och omsätter mål till konkreta aktiviteter i teamen. Du ansvarar också för att teamen är rätt bemannade över tid och att nya värvare får en tydlig och professionell introduktion.
Resultaten från F2F har en direkt påverkan på vår medlems- och intäktstillväxt. Ditt ledarskap blir därför avgörande för att teamen ska nå sina mål, och för Naturskyddsföreningens möjlighet att göra mer för miljön.
För att matcha kraven rollen ställer på dig, ser vi att du har:
några års erfarenhet av försäljning och ledarskap, gärna från F2F, butik, insamling eller annan säljdriven verksamhet
erfarenhet av arbete i fält, som säljare, värvare eller teamledare
erfarenhet av att förmedla tydliga förväntningar på, och följa upp, medarbetares resultat
erfarenhet av administrativt arbete kopplat till försäljning inklusive uppföljning av nyckeltal
Utöver detta är det meriterande om du har:
erfarenhet från ideell sektor
Dina personliga egenskaper är viktiga för att du ska trivas hos oss. Därför förväntar vi oss att du:
är trygg, strukturerad och tydlig i din kommunikation
har ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap som skapar engagemang och fokus hos medarbetare
arbetar strukturerat, tar eget ansvar och driver arbetet framåt så att mål nås med god kvalitet
visar omdöme och delar Naturskyddsföreningens värderingar
Välkommen med din ansökan senast 6 april!
Om Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen. Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare - lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Naturskyddsföreningen vill vara en inkluderande folkrörelse som speglar samhället, och vi vill att det ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi vill vara en arbetsplats som är attraktiv för alla, eftersom vi tror att en variation av perspektiv, erfarenheter och bakgrund gör oss ännu starkare. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Publiceringsdatum2026-03-28Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Naturskyddsföreningens rikskansli i Stockholm. Naturskyddsföreningen tillämpar provanställning.
Frågor
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg.
Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta:
Joanna Widstrand, HR-specialist, 076-188 50 24, joanna.widstrand@naturskyddsforeningen.se
Vid frågor om tjänstens innehåll, kontakta:
Raluca Roiescu, Enhetschef Direktdialog, 073-656 21 80, raluca.roiescu@naturskyddsforeningen.seFacklig kontakt
Unionen: Jakob Svensson, 072-014 87 84, jakob.svensson@naturskyddsforeningen.se
Saco: Maria Rydlund, 073-546 00 74, maria.rydlund@naturskyddsforeningen.se Så ansöker du
