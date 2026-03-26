Ansvarig inom IT-infrastruktur och IT-säkerhet
Västerås kommun / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2026-03-26
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Du leder utvecklingen av stadens digitala infrastruktur och IT-tjänster, och säkerställer att verksamheterna kan bedrivas på ett tryggt, smidigt och effektivt sätt.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Du ansvarar för stadens gemensamma IT-infrastrukturlösningar genom att följa upp leveransen från upphandlade driftsleverantörer samt bidra till utvecklingen och efterlevnaden av stadens långsiktiga IT-strategi. Särskilt fokus ligger på att säkerställa starka säkerhetslösningar, både ur ett drift- och informationssäkerhetsperspektiv.
Du arbetar aktivt för att infrastrukturen och dess tjänster ligger i linje med den tekniska utvecklingen på marknaden, samtidigt som de är kostnadseffektiva och anpassade efter verksamheternas behov av digitalisering. Målet är att staden alltid ska ha ändamålsenliga och framtidssäkra IT-lösningar.
Tillsammans med enhetens andra tjänstansvarige har du det samlade ansvaret för stadens centrala tekniska plattformar. Du säkerställer att leveranser fungerar smidigt i verksamheterna och växlar mellan strategiska initiativ och mer operativa uppgifter, såsom fakturahantering och kostnadsuppföljning.
En central del av rollen är leverantörsstyrning, då all IT-drift är outsourcad. Det innebär att du följer upp att leveranser sker i enlighet med avtal avseende tid, kvalitet och kostnad. Du fungerar även som en länk mellan verksamhet och teknik genom att översätta behov till tydliga krav, och bidrar i det kontinuerliga förbättringsarbetet, exempelvis vid kravställning inför upphandlingar.
Din kompetens
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom IT, eller flera års erfarenhet inom området. Du har erfarenhet av att leda och ansvara för kritisk IT-infrastruktur i en större organisation samt av leverantörsdialog och avtalsefterlevnad. Du har också goda kunskaper inom IT- och informationssäkerhet och god kännedom om ITIL-processer. Du kan kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är ett plus om du har erfarenhet av lagen om offentlig upphandling, förvaltningsmodellen PM3 och att ha drivit större utvecklings- och implementeringsprojekt. Du håller dig kontinuerligt uppdaterad om ny teknik och trender. På så sätt säkerställer du en modern och trygg IT-miljö för Västerås stad.
Du är engagerad och arbetar strukturerat med lösningsfokus, hela tiden med nära samarbete och god förståelse för verksamhetens behov, ekonomi och kostnadseffektivitet.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med olika kompetenser, där de två andra tjänsteansvariga blir dina närmaste kollegor. Rollen ger dig möjlighet att arbeta självständigt, med kollegor inom organisationen och med externa aktörer. Du får använda och utveckla din kompetens i varierande sammanhang och vara med och forma stadens digitala miljö.
Digitaliseringsenheten är stadens nav för IT och digitalisering. Den kombinerar stöd och styrning i den tekniska utvecklingen. Här präglas vardagen mer av innovation än förvaltning, och genom nära samarbete drar vi nytta av vår samlade kompetens inom teknik, processer och verksamhetsutveckling.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar, vilket innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjlighet att arbeta delvis på distans.
Här blir du en del av något större. Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina cirka 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00164". Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Stadsledningskontoret
Enhetschef Digitaliseringsenheten
Jonathan Andersson jonathan.andersson@vasteras.se 021-391590
9821030