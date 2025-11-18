Anställning som lantbruksråd i Bryssel
Administratörsjobb
2025-11-18
Sekretariatet för EU och internationella frågor, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Sekretariatet för EU och internationella frågor, EUI, ansvarar i huvudsak för samordning av departementets EU-arbete och
internationella frågor, planering av departementsledningens internationella resor och besök, samt stöd till departementets enheter i EUprocesser
och internationella frågor. Departementets utlandsstationerade personal är placerade vid EUI-sekretariatet. Till EUI söker vi
nu ett lantbruksråd, med stationering i Bryssel.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som lantbruksråd företräder du i Bryssel Sveriges intressen inom EU. Arbetsuppgifterna omfattar i första hand, dels livsmedelsfrågor
samt veterinära och fytosanitära frågor, dels frågor som rör regional utveckling och EU:s sammanhållningspolitik. Det innebär att du
förhandlar, främjar och bevakar svenska intressen i rådsarbetet. Arbetet sker i nära samarbete med Landsbygds- och
infrastrukturdepartementet och under ledning av ambassadörerna vid EU-representationen.
En viktig del i uppdraget är att arbeta målmedvetet gentemot andra EU-institutioner och medlemsländer. Därför är strategiskt
kontaktskapande en viktig del i arbetet. Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga, samtidigt som det i hög grad är självständigt och
kräver att du tar egna initiativ. Rollen ställer krav på dig att kunna koordinera och att med självständighet och under eget ansvar agera i
svåra förhandlingsprocesser. Du behöver kunna ställa om snabbt mellan olika ämnesområden och arbetssätt flera gånger om dagen. I
arbetet ska du aktivt påverka andra institutioner såsom EU-kommissionen och Europaparlamentet och du agerar som en av
Regeringskansliets företrädare och förlängda arm vid EU:s institutioner. Ansvarsområdet innefattar politikområden med stor
budgetpåverkan och som har starka nationella intressen i många av EU:s länder; rollen ställer därför krav på integritet och gott omdöme.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Vi söker dig som har akademisk examen, samt några års arbetslivserfarenhet inom ett för rollen relevant arbetsområde. Vidare har du praktisk erfarenhet av EU-arbete och kunskap EU-förhandlingar och erfarenhet från Regeringskansliet eller annan relevant statlig myndighet. Vi ser även att du som söker har mycket goda kunskaper om EU och EU:s arbetssätt, samt relevant kunskap om EU:s budgetprocess och fleråriga budgetram (MFF).
Som sökande bör du även ha mycket god kunskap i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Har du dessutom erfarenhet från att självständigt leda verksamhet eller driva processer, erfarenhet från arbete i EU:s institutioner, goda kunskaper om Regeringskansliet och dess arbetssätt för EU-ärenden, anser vi det meriterande. Det är även mycket meriterande om du dessutom har aktuell kunskap om för tjänsten relevanta EU-processer, kunskap om andra delar av landsbygdsministerns ansvarsområden än de som tjänsten primärt avser, samt kunskaper i ytterligare EU-språk.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Utöver detta ser vi gärna att du har hög integritet och gott omdöme. För att lyckas och trivas i rollen bör du även vara utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Tjänsten avser ett tidsbegränsat uppdrag på tre år med möjlighet till förlängning på 1+1 år.
Tillträde den 15 augusti 2026.
Stationering i Bryssel, villkor enligt UVA, vilket även innebär att endast den som är stadigvarande bosatt i Sverige kan anställas på befattningen.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
intervjuer kommer att ske under januari 2026.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Fredrik Alfer som är enhetschef, på 08-405 44 74. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Hanna Grotander på 08-405 12 36. Fackliga kontaktpersoner är Lars Arell för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 december 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering. Ersättning
