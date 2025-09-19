Ännu ett spännande ssk-uppdrag!
Humana AB / Sjuksköterskejobb / Hässleholm Visa alla sjuksköterskejobb i Hässleholm
2025-09-19
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Hässleholm
, Kristianstad
, Osby
, Höör
, Markaryd
eller i hela Sverige
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka tjänsten som sjuksköterska till (verksamhetens namn). I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2025-09-19Om företaget
I Tyringe bedriver vi Ekelidens LSS-boende. Där finns fem olika enheter samt en daglig verksamhet. Här bor personer som omfattas av personkrets 1, och två av våra villor har bpende som omfattas av personkrets 2. Här jobbar en sjuksköterska som har omvårdnadsansvar.
Torsjö och Kollinge är två enheter som också ligger i Tyringe på varsin sida byn. Dom som bor där omfattas av personkrets 1. Här har en annan sjuksköterska omvårdnadsansvar.
I Åstorp bedriver vi ännu ett LSS-boende med 6 platser. I Kvidinge bedriver vi ett boende med samma platsantal och samma personkrets.
Nu söker vi dig som gillar LSS och som gillar att ha ett varierande arbete. Du kommer vara omvårdnadsansvarig för boende som bor hos oss i Åstorp och i Kvidinge. Du kommer utgå från Ekeliden i Tyringe där du har kontor med dina två ssk-kollegor.
Kan du inte allt om LSS? Då lär vi dig! Dina kompetenta kollegor kommer vara ett stöd för dig! Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska kommer du ansvara för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs, följs upp och utvärderas. Du är även en viktig del i verksamhetens och dina medarbetares kompetensutveckling då du vid behov även utbildar och handleder omvårdnadspersonalen. Du kommer även ha en aktiv del i ledningen där du kommer ha ett nära samarbete med verksamhetschef som leder och utvecklar verksamheten. Du kommer även ingå i verksamhetens ledningsgrupp och i ett nätverk för sjuksköterskor inom Humana.
Du kommer huvudsakligen arbeta med:
Självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser
Hantera och följa upp dokumentation och avvikelser
Vara med vid inflyttning av nya klienter och ansvara för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
Om anställningen
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Dagtid, 100%
Anställningsform: Tillsvidare, vi tillämpar sex månaders provanställning
Lön: Lönen sker enligt överenskommelse och att övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vem är du?
Som person är du prestigelös, strukturerad, lösningsorienterad och ansvarsfull. Du har ett positivt synsätt och trivs med att arbeta i en snabbrörlig och dynamisk arbetsmiljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att skapa relationer och samarbeta. Du är även duktig på att coacha dina kollegor på ett inspirerande sätt. Vi kommer lägga stor vikt på personlig lämplighet för tjänsten.
För denna tjänst krävs det att du:
är legitimerad sjuksköterska
har B-körkort
Det är även meriterande om du:
har kunskap om LSS och har arbetat med personer som är berättigade det.
har erfarenhet av liknande arbete.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Regional verksamhetschef, Andrea Ljungqvist
073-0249131andrea.ljungqvist1@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Andrea Ljungqvist andrea.ljungqvist1@humana.se Jobbnummer
9517208