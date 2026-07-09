Anläggare
Mariestads kommun, Mariestads Drift- och servicebolag / Anläggningsarbetarjobb / Mariestad Visa alla anläggningsarbetarjobb i Mariestad
2026-07-09
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Mariestads Drift- och Servicebolag AB är ett kommunägt bolag med uppdraget att skapa nytta och leverera högkvalitativ service till hela kommunkoncernen. Vi ansvarar för drift, underhåll av fastigheter, parker, gator, hamnverksamhet samt genomför projekt inom dessa områden. Vår verksamhet är en viktig del i att skapa en välfungerande och trivsam kommun för både invånare och besökare.
Nu söker vi en anläggare till mark och anläggning som vill vara med och utveckla Mariestads kommun. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar nära kommunens verksamheter och invånare, med fokus på kvalitet, hållbarhet och service.
Vill du vara med och göra skillnad? Brinner du för att skapa en attraktiv och välskött kommun, är lösningsorienterad, nyfiken och har en framåtanda? Då är detta tjänsten för dig! Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och bidra till en positiv upplevelse för alla som vistas i Mariestads kommun.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Vi söker två anläggningsarbetare för att stärka upp vårt team.
Som anläggare inom vår organisation ingår du i ett team som arbetar med förnyelse och nybyggnation av ledningsnät och gator.
Arbetet med förnyelse och nybyggnation kommer innefatta:
• VA-saneringar
• Infrastruktur i exploateringsprojekt
• Om- och tillbyggnader i gaturummet
Ritningsläsning och planering i pågående projekt ingår arbetsuppgifterna.
Schemalagd beredskap kan komma att ingå i tjänsten där andra uppdrag, som gränsar till ditt yrkesområde, förekommer som tex snöröjning, gaturenhållning eller vattenläckor.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha utbildning inom bygg- och anläggningsteknisk, yrkesbevis som anläggare eller erfarenheter arbetsgivaren finner likvärdig. Vi ser att du har god erfarenhet inom arbetsområdet, god samarbetsförmåga och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter utförs på ett korrekt sätt.
Du har även erfarenhet och vana av VA-ledningar och VA-saneringsarbete.
Vi förutsätter att du har en digital mognad samt kan uttrycka dig väl i både svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort utan villkor 78 är ett krav.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Intervjuer och urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. Nu under högsommaren finns dock begränsade resurser och arbetet med rekryteringen återupptas igen när semestertiderna är över.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
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I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336206". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686)
Kyrkogatan 2 (visa karta
)
542 86 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mariestads kommun, Mariestads drift- och servicebolag Kontakt
Arbetsledare Projekt mark
Filip Lundgren filip.lundgren@mariestaddrift.se +46501756171 Jobbnummer
9998593