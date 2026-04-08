Anläggare
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som anläggare hos oss är du en nyckelperson i produktionen och en viktig del i att skapa hållbara, funktionella och attraktiva utemiljöer. Du arbetar praktiskt ute i våra projekt och bidrar med din yrkesskicklighet för att säkerställa att arbetet håller hög kvalitet, från grund till färdig yta.
Du utför mark- och anläggningsarbeten enligt ritningar, arbetsberedningar och instruktioner. Arbetet omfattar allt från schaktning, fyllning och packning till finplanering och anläggning av olika typer av ytor.
En central del av rollen är stensättning. Du arbetar med att sätta kantsten, lägga plattor och skapa ytor som både är funktionella och estetiskt tilltalande. Du är med och bygger helheten i utemiljöer där noggrannhet och känsla för detaljer gör stor skillnad.
Du arbetar dagligen med maskiner, verktyg och utrustning och ser till att dessa används på ett säkert och korrekt sätt. Arbetet är fysiskt och sker till största delen utomhus, i nära samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper.
Kvalitet och säkerhet är en självklar del av ditt arbete. Du medverkar i riskbedömningar, utför egenkontroller och bidrar till att arbetet uppfyller tekniska krav och riktlinjer. Du är uppmärksam på risker och avvikelser och bidrar aktivt till en trygg och välfungerande arbetsplats.
Vi söker dig
Vi söker dig som har yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet inom mark- och anläggning, med särskild kompetens inom stensättning.
Du har erfarenhet av mark- och VA-arbeten och är van vid att läsa och tolka ritningar. Du har god förståelse för hur olika moment hänger ihop och bidrar till ett väl genomfört projekt.
Som person är du praktiskt lagd, lösningsorienterad och har ett öga för kvalitet. Du tar ansvar för ditt arbete, är noggrann i ditt utförande och har en hög arbetsmoral.
Du trivs med att arbeta i team och bidrar till en god laganda, samtidigt som du kan arbeta självständigt när det krävs. Du är flexibel, engagerad och har ett naturligt fokus på säkerhet i ditt dagliga arbete.
Du kommunicerar väl på svenska. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av en verksamhet där engagemang, samarbete och utveckling står i centrum. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, spännande projekt och möjlighet att påverka både din egen och verksamhetens utveckling.
Du får tillgång till förmåner som främjar balans, trygghet och hälsa, samt goda möjligheter till kompetensutveckling och karriärvägar. Vi tror på att investera i våra medarbetare och skapa en arbetsmiljö där du kan växa och trivas långsiktigt.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om arbetsplatsen
Vi är en verksamhet med bred kompetens inom mark och anläggning, där vi tillsammans skapar hållbara och funktionella utemiljöer. Våra projekt präglas av kvalitet, samarbete och ett starkt engagemang från våra medarbetare.
Hos oss möts du av ett öppet arbetsklimat där vi hjälper varandra, delar kunskap och arbetar tillsammans för att nå bästa möjliga resultat. Vi tror på ordning och reda, tydliga arbetssätt och en kultur där alla tar ansvar och bidrar.
Här får du möjlighet att vara med och bygga på riktigt.
Om rekryteringsprocessen
Vi kommer att arbeta med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Observera att du i samband med ansökan behöver besvara ett antal urvalsfrågor som ersätter det personliga brevet. Dina svar på dessa frågor blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en bred verksamhet som täcker hela samhällsbyggnadsprocessen. Med cirka 350 engagerade och kompetenta medarbetare arbetar vi med allt från stadsplanering, markförvaltning och exploatering till bygglov, miljötillsyn och naturvård. Vi utvecklar och förvaltar den offentliga miljön och bidrar till en hållbar stadsutveckling som omfattar friluftsliv, vattenvård och naturskydd. Ambitionen är att utveckla kvaliteten på vår service till näringsliv och våra invånare med målet att skapa en attraktiv, levande och hållbar stadsmiljö för alla som bor och verkar här.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lund Kontakt
Johan Ehrensvärd johan.ehrensvard@lund.se 046-3597917 Jobbnummer
9842461