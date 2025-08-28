Anläggare
2025-08-28
Västervik Miljö & Energi AB
Brinner du också för en hållbar framtid?
Då har du kommit rätt. Miljöfrågor ligger oss varmt om hjärtat och som medarbetare är du med och bidrar i ett viktigt arbete som är av stort värde för framtida generationer. Nu kan du vara med och göra skillnad då vi söker en anläggare, som vill vara med och inspirera till positiv förändring och vägen mot en grönare framtid.
Är du den vi söker?
Som person har du ett driv i det du gör samt är ansvarstagande och har en stark tro på lagarbete. Vi söker dig som ser möjligheter, har ett stort intresse för problemlösning och älskar utmaningar. För att lyckas i rollen som anläggare är du ödmjuk och har lätt för att samarbeta samt utveckla relationer. Du bidrar till gruppen med driv, glädje, ansvar och kompetens genom att aktivt jobba med problemlösning och förbättringsarbete inom verksamheterna elnät, fjärrvärme, stadsnät och vatten.
Du kommer ingå i en grupp om 24 st medarbetare.
Arbetet kräver god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du behöver vara flexibel, strukturerad och serviceinriktad samt kvalitetsmedveten. Att ha förmågan att arbeta såväl självständigt som i grupp är en förutsättning. Du har också en stark vilja att lära och utvecklas inom området. Du är också mål- och resultatorienterad och trivs med att stundtals arbeta med flera projekt samtidigt
Utbildningskrav
Du behöver gymnasial utbildning, till exempel el- och anläggning eller annan utbildning vi bedömer som likvärdigt.
Erfarenhetskrav
Vi tror att du idag arbetar med mark- och anläggningsarbeten och nu känner dig redo för att gå vidare. Du är självgående, relevant yrkesutbildning är meriterande men inget krav. Vidare behärskar du svenska i tal och skrift och har B-körkort
Övriga krav
Meriterande är truckkort, BE-kort
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vi vill därför att du skickar in din ansökan till oss så snart som möjligt.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
