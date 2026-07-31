Anhörigstödskonsulent
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2026-07-31
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Vill du vara med och utveckla framtidens anhörigstöd på Gotland?
Anhöriga gör ovärderliga insatser varje dag. Som anhörigkonsulent får du möjlighet att göra skillnad för människor över 18 år som stöttar en närstående och samtidigt bidra till utvecklingen av ett förebyggande socialt arbete enligt den nya socialtjänstlagen.
Socialförvaltningen i Region Gotland arbetar för att skapa trygghet, delaktighet och god livskvalitet för Gotlands invånare. Förebyggande enheten arbetar med tidiga och hälsofrämjande insatser som stärker människors möjligheter att leva ett självständigt liv.
Vårt arbete utgår från socialtjänstlagen och präglas av samverkan, tillgänglighet och ett personcentrerat förhållningssätt.
Hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete där du möter människor i olika livssituationer och bidrar till att anhöriga får det stöd de behöver.
Förebyggande enheten är en trivsam enhet med engagerade och kompetenta medarbetare. Arbetsgruppen består i dagsläget av tre anhörigstödskonsulenter, två hälsosamordnare för seniorer från 65 år, en samordnare för att motverka våld i nära relationer, en för målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning samt en enhetschef.Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Som anhörigkonsulent arbetar du för att stärka och stödja personer över 18 år som vårdar eller stödjer en närstående på grund av ålder, sjukdom, funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.
Uppdraget omfattar individuellt stöd, gruppverksamhet, information, samordning och utveckling av anhörigstödet enligt socialtjänstlagen.
I uppdraget ingår även att vara efterlevandelots, till anhöriga som förlorat närstående i suicid.
Du kommer att:
• Arbeta förebyggande för att minska anhörigas belastning
• Ge individuellt anhörigstöd genom rådgivning, vägledning och stödsamtal
• Informera om samhällets stödinsatser och lotsa vidare till rätt verksamheter
• Planera, genomföra och utveckla anhöriggrupper och utbildningsinsatser
• Samverka med externa och interna aktörer
• Delta i kommunikation- och marknadsföringsarbete
• Delta i informationsinsatser, mässor och föreläsningar
Vem är du?
Vi letar efter dig som drivs av att hjälpa andra och som trivs i en miljö där samverkan och professionalism står i centrum.
Du har en examen som socionom eller motsvarande högskoleutbildning och innehar B-körkort. Du har en stabil grund från arbete inom vård, omsorg eller socialförvaltning. Du är bekväm i rollen som stöd och rådgivare och har god vana av att navigera i samverkan mellan olika instanser. Du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med MI, lågaffektivt bemötande och krismetodik och av att arbeta med komplexa livssituationer och olika diagnoser. Kunskap om lagstiftning (SoL, LSS, offentlighet och sekretess) samt erfarenhet av gruppledning eller utvecklingsprojekt är också meriterande.
Du kommer arbeta över hela ön. Ibland kan det bli enstaka kvällar och det händer att det också kan bli arbete någon helgdag.
Som person besitter du en hög grad av personlig mognad och ett professionellt lugn som gör att du hanterar utmaningar med stabilitet och trygghet.
Du har en naturlig empatisk förmåga och är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer med människor i olika livssituationer.
Din starka muntliga kommunikation gör att du kan förmedla budskap tydligt och lyhört, vilket är en nyckel i ditt relationsskapande arbete.
Vi söker dig som är genuint utvecklingsorienterad och alltid strävar efter att förbättra både dig själv och verksamheten, samtidigt som du är kvalitetsmedveten i allt du gör för att säkerställa bästa möjliga resultat.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
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621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förebyggande enheten Jobbnummer
10016604