Analytiker till Trafik Göteborg
2025-11-10
Vi växer och söker en initiativtagande analytiker!
Vill du kombinera ditt analytiska sinne med ett socialt arbetssätt? Då har du hittat rätt! Vi söker ytterligare analytiker till vårt team på Trafik Göteborg.
Som analytiker hos oss får du ett samhällsbärande uppdrag på en dynamisk arbetsplats med drivna kollegor.
Vårt team med analytiker arbetar proaktivt och växlar mellan operativt och strategiskt arbete, så vi behöver både en bredd och ett djup av olika kompetenser. Är du ansvarstagande, adaptiv och problemlösande, tveka inte att söka dig till oss!
Vad erbjuder vi dig?
Arbetet innebär ett operativt ansvar för att identifiera och samla information om händelser som kan bli till problem för våra kunder - trafikanterna. Samtidigt deltar du i strategiska och proaktiva insatser i syfte att förbättra framkomligheten i regionen.
Vidare består arbetet i att:
Skapa underlag till trafikinformation. Delta i och leda samordnings- och koordineringsforum och bidra med insikter och kunskaper. Sammanställa, bearbeta och presentera trafikdata från olika källor. Hämta data från, skapa rapporter och presentera innehåll i analysverktyg. Följa upp och återkoppla effekter av trafikhändelser. Utveckla nuvarande och nya leveranser i analytikerteamet. Bistå i arbetet med extern kommunikation inklusive kontakter med media.
I din roll kommer du ha många kontaktytor både internt på Trafik Göteborg och externt med våra samarbetspartners. Du jobbar tätast ihop med dina analytikerkollegor och kommer ha ett nära samarbete med vår trafikredaktion, som kommunicerar trafikinformation till allmänheten, liksom vägtrafikledningen, som övervakar och avhjälper vägnätet dygnet runt.
I de analyser du kommer jobba med används en bred flora av dataunderlag, både kvantitativa och kvalitativa, och vi strävar alltid efter att hitta den mest lämpade metoden för uppgiften.
Du kommer även att involveras i marknadsföringen av Trafik Göteborg där du deltar vid events och studiebesök. Hos oss får du en kundorienterad arbetsgivare med ett stort samhällsengagemang och ett viktigt samhällsuppdrag.
Kvalifikationer
Högskoleutbildning, gärna inom logistik, statistik, trafik, samhällsutveckling, samhällsvetenskap eller annan likvärdig utbildning
Utbildning i grundläggande kvantitativ metod/statistisk analys eller motsvarande erfarenhet
God analytisk förmåga och kreativt tänkande
Självgående, strukturerad och problemlösande
Mycket god samarbetsförmåga
Trivs med att växla mellan olika arbetsuppgifter
Förmåga att prioritera smart, vara flexibel och lösningsfokuserad
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
Mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av bearbetning, analys och visualisering av stora datamängder (exempelvis i Qlik, Power BI, R eller Python)
Erfarenhet av visualisering av datamängder i GIS (exempelvis ArcGIS)
Erfarenhet av att skapa och upprätthålla goda relationer med aktörer från olika professioner
Erfarenhet av trafikrelaterade frågor från arbetsliv eller studier
Erfarenhet av analys av trafikflöden, framkomlighet och trafikolyckor
God kännedom om Göteborgsregionens infrastruktur och kollektivtrafik
Erfarenhet av kommunikation och marknadsföring
Masterexamen i relevant ämne
Erfarenhet av dataanalys i operativa sammanhang
Erfarenhet av mediarelationer och press
Vilka är vi?
Trafik Göteborg finns till för alla som rör sig i trafiken, oavsett hur de tar sig fram. På Trafik Göteborg arbetar vägtrafikledare, drifttekniker, analytiker, journalister samt verksamhetsutvecklare tillsammans för att underlätta framkomligheten för stadens trafikanter.
Vårt övergripande mål är att förenkla vardagen för de som rör sig i trafiksystemet inom och omkring Göteborg. Detta gör vi genom att hantera störningar och informera om framkomlighet till trafikanter, transportörer och resenärer, så att de vet vad som händer och kan fatta bra beslut om sitt resande.
Trafik Göteborg är en verksamhet som har startats av Göteborgs stad, Trafikverket och Västtrafik.
Övrig information
Ansökan ska vara skriven på svenska och tydligt visa hur du uppfyller kraven för rollen. Vänligen inkom med din ansökan senast den 2025-11-28.
Tjänsten är en heltidsanställning med tillsättning snarast. Uppdraget är skyddsklassat och vi genomför säkerhetsintervju och registerkontroll under rekryteringsprocessen. Placering är på Kruthusgatan 17 i Göteborg.
Alla som arbetar i Trafik Göteborg har en anställning hos någon av våra tre parter, Göteborgs stad, Trafikverket och Västtrafik. I tjänsten som analytiker är man anställd av Göteborgs Stad, men arbetet sker till 100% för Trafik Göteborg.
Trafik Göteborg undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering.
Ersättning: månadslön
