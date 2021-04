Analytics Lead till Sogeti i Malmö - Sogeti Sverige AB - Elektronikjobb i Malmö

Sogeti Sverige AB / Elektronikjobb / Malmö2021-04-12Till ett av våra stora satsningsområden - AI/Analytics, söker vi nu en erfaren, driven och passionerad Analykoll på våra tjänsteutbud inom Analytics/AI som representant för Skåne. Du kommer att ha ett nätverk inom Sogeti även nationellt och är självklart en av dem som arbetar hands on som Lead med teknologierna tillsammans med andra konsulter (Data Engineers, Scrum master etc.).Läs mer om våra AI/Analyticslösningar här: AI/AnalyticslösningarVem söker vi?Du är Data Scientist och Data Engineer med minst 7 års erfarenhet som utvecklare.Du är nyfiken, tycker om att utforska och utvärdera den senaste forskningen, publicerade modeller med tyngd på deep learning och har förståelse för data. Det är en fördel om du har arbetat med neurala nätverk.Du har själv bearbetat och tvättat data och har även förståelsen för att det där perfekta datasetet eller ground-truth:en inte kommer flygande som en silversparv in i munnen.Du är van vid att testa och utvärdera publicerade repositories i lite olika miljöer, lokalt såväl som i något moln (Azure, GCP, AWS).Du tycker det är roligt att plocka ihop och köra olika modeller, ofta i containerlösningar, vanligtvis med Pythonscript, ofta i kombination.Du kan själv ta fram såväl som skruva på olika modellparametrar för att nå nya resultat för utvärdering och ytterligare optimering.Du är inte rädd för att misslyckas, vill vara med och driva och bygga upp vår leverans.Du vill äga, angripa problem och utmana vad som är möjligt inte enbart utifrån ett tekniskt perspektiv utan även kopplat till verkliga verksamhetsproblem/möjligheter."Vi gör detta tillsammans", vilket betyder att du säger vad du tycker, men även lyssnar och hugger i där det behövs utan prestige.Erfarenhet av olika scriptspråk, framför allt Python (krav), Java, C++ och Linux mfl.Erfarenhet av att använda Tensorflow och/eller Pytorch, Docker och Kubernetes.Erfarenhet av att arbeta med utvecklingsprojekt och har förståelse för skillnaden mellan en första modell och en färdig produktionsvärdig kedja av modeller i en pipeline och vägen dit.Förståelse för dataset, hantering av data och bearbetning av data.Universitets/Högskoleexamen (Elektro, maskin, data, fysik, matte/statistik). Det är meriterande med forskningsbakgrund där deep learning och analytics varit ett viktigt inslag och använts "hands-on").Talar och skriver flytande på såväl svenska som engelska.Sogeti, en del av Capgemini-koncernen, har verksamhet på över 100 orter runt om i världen. I Sverige finns 20 kontor med totalt 1200 medarbetare. Sogeti arbetar nära kunder och partners för att dra full nytta av möjligheterna med teknologi och kombinerar agilitet och implementeringshastighet för att skräddarsy innovativa, framtidssäkrade lösningar inom Digital Assurance & Testing, Cloud och Cybersecurity, förstärkta av AI och automation. Med sin pragmatiska "value in the making"-ansats och sin passion för teknologi hjälper Sogeti organisationer att digitalisera - snabbt. Besök oss på www.sogeti.se. Capgemini-koncernen är en global ledare som i partnerskap med företag transformerar och hanterar verksamheter genom att nyttja kraften av teknologi. Koncernen styrs varje dag av sitt syfte; att frigöra mänsklig energi genom teknik för en inkluderande och hållbar framtid. Det är en organisation fylld av ansvarstagande och mångfald med 270 000 teammedlemmar i närmare 50 länder. Med sitt starka 50-åriga arv och djupa branschkunskap förlitar sig Capgeminis kunder på koncernens förmåga att förverkliga affärsmål, från strategi och design till drift, pådrivet av den snabbföränderliga och innovativa världen fylld av Cloud, data, AI, uppkopplade produkter, mjukvara, digital teknik och plattformar. 2020 rapporterade koncernen globala intäkter på 16 miljarder euro.Get the Future You Want.Alla människor ska ha samma möjligheter. Inte minst i sitt arbete, därför är jämställdhet en självklarhet för oss och vi tar mängder av initiativ för att främja detta, bland annat #addher. Sveriges största nätverk för kvinnor inom IT-branschen.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-12Fast och rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-10-08Sogeti Sverige AB5685376