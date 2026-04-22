Ämneslärare Ma/NO 7-9
Friskolan i Mariestad AB / Grundskollärarjobb / Mariestad Visa alla grundskollärarjobb i Mariestad
2026-04-22
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friskolan i Mariestad AB i Mariestad
Välkommen till Ekhamraskolan
Ekhamraskolan är en fristående grundskola i Mariestad för årskurserna 7-9. Skolan ligger på natursköna Johannesbergsområdet i Mariestad. På skolan går det 196 elever med 22 elever per klass. Vi är 18 anställda pedagoger plus elevhälsa och skolledning. Samtliga pedagoger ingår i ett och samma arbetslag. Elevhälsa och skolledning finns nära och tillgängliga i vardagen. Organisationen är väl grundad utifrån gemensam värdegrund och förhållningssätt utifrån forskning och framgångsfaktorer för skolutveckling. Vår värdegrund vilar på Ross Greene's tankar Children do well if they can.
Ekhamraskolan har ett välutvecklat pedagogiskt förhållningssätt där elever tränar sig på att bli ansvarstagande, självständiga och reflekterande.
Arbetsuppgifter och personliga egenskaper
Vi söker medarbetare med behörighet främst inom Ma-No. All lärarbehörighet är av intresse utifrån att organisationen är flexibel och anpassningsbar. Du kommer att vara mentor åt en åldersblandad mentorsgrupp med ca 13-15 elever, vilka du träffar varje dag och ansvarar för utvecklingssamtal samt regelbundna mentorsamtal och stöttning i skolvardagen. Främst kommer du undervisa i matematik och de naturorienterande ämnena i år 7-9, beroende på hur organisationen tillsammans löser helheten. Du ansvarar tillsammans med övrig personal för skolans sociala uppdrag och ser det som en viktig del i ditt arbete. Du är självständig i ditt undervisande uppdrag men ser vikten och strävar efter att arbeta tillsammans med dina kollegor. Att finnas där eleverna är, är en självklarhet för dig och något du strävar efter utifrån att du förstår att elever behöver vuxna runt sig för att utvecklas till ansvarstagande och socialt kompetenta samhällsmedborgare.
Du förstår vikten av långsiktigt, livslångt lärande och inte bara lärande för att klara år 9 kunskapskrav. Du gillar att hjälpa till med saker som finns i en skola utan att det är direkt kopplat till din ämnesbehörighet. Vi hjälps åt på skolan för att skapa en trivsam, trygg och utvecklande lärmiljö inom alla områden.
Villkor för anställning
Vi arbetar 9 timmar per dag, kl. 07.30 till kl.16.30. Du kommer överens med dina kollegor om när det passar att ta paus och rast. Du äter tillsammans med elever och kollegor och är alltid tillgänglig för elevernas frågor och behov. Du får därmed lön för all tid du gör på din arbetsplats. Du har semester och kompledigt på höstlov, julledighet, sportlov, påsklov och sommarlov. Du arbetar i snitt 30-36 h/vecka om man slår ut det på ett läsår.
Arbetstid och arbetsvillkor regleras i lokalt kollektivavtal underskrivit av Friskolan i Mariestad, Sveriges Lärare och Almega Utbildning.
Hela organisationen vilar på att skapa förutsättningar för eleverna att utvecklas och ge dem stöd i denna process. Det är inte bara kunskaper elever behöver för att lyckas, just nu och i framtiden. Skolan har fyra profilval (friluftsliv, estet, natur-teknik och internationella relationer) där du är med och planerar samt genomför aktiviteter i syfte att skapa ökad trivsel och grund för måluppfyllelse.
Välkommen med din ansökan, den bästa skolan skapar vi med engagerade vuxna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: markus.hejmar@ekhamraskolan.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friskolan i Mariestad AB
(org.nr 556802-0852)
Carlbecksvägen 4 A (visa karta
)
542 32 MARIESTAD
Friskolan I Mariestad AB
Rektor
Markus Hejmar markus.hejmar@ekhamraskolan.se 070-8691170
9870621